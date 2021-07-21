Наемные работники малого бизнеса продолжают есть кактус

Наемные работники предприятий малого и среднего бизнеса массово жалуются на нарушение своих трудовых прав, выяснил опрос, проведенный среди сотрудников этой категории компаний рекрутинговым агентством Headhunter и страховой компанией «Росгосстрах жизнь». В числе наиболее распространенных нарушений опрошенные сотрудники называют прежде всего переработки.
Согласно исследованию, 73 процента работников предприятий МСБ работают сверхурочно. Половина от этого числа (то есть, примерно треть от общего количества респондентов) пожаловалась, что за переработки владельцы компаний им не платят.
В порядке убывания, самыми страдающими от переработок оказались работники туристической отрасли (89%), управления персоналом (89%), искусства и развлечений (87%), консалтинга (83%), топ-менеджеры (83%), IT-специалисты (77%), работники агропрома (74%), молодые специалисты без опыта (73%), работники рекламы, маркетинга и PR (71%), бухгалтеры (71%), юристы (67%), административный персонал (66%), специалисты по продажам (66%), работники банков (60%).
Из этого числа 52 процента опрошенных сообщили, что вынуждены работать даже на больничном.
Виноваты все
В том, что переработки в частных компаниях носят характер скорее правила, чем исключения, виноваты все три стороны трудовых отношений — работники, работодатели и государство, считает директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.
Вина работников, по ее мнению, заключается в том, что очень часто те вынуждены работать сверхурочно из-за собственной низкой производительности труда, не позволяющей им выполнить поставленные задачи в отведенное время.
Это мнение полностью поддерживается данными опроса, из которых вырисовывается, что причиной переработок далеко не всегда является стремление собственно работодателей вводить на своих производствах потогонную систему.
По признаниям самих работающих сверхурочно респондентов, они делают это из желания помочь коллегам, которые сами не справляются с поставленными задачами в срок (25 процентов); из-за собственной низкой производительности, что не позволяет укладываться в официальное рабочее время (20 процентов); из-за плохого личного тайм-менеджмента (19 процентов).
Более трети опрошенных назвали причиной переработок «японскую» корпоративную культуру, согласно которой на работающих «от звонка до звонка» в коллективе смотрят косо.
«Если ежики плачут, но продолжают кушать кактус, это значит, что они понимают собственную слабую позицию в отношениях с работодателем, – говорит Митрофанова. – Слабость позиции может заключаться в том, что, либо работник при найме сам подписал контракт, в котором обозначен ненормированный режим работы, либо в том, что работник слишком много собственно рабочего времени тратит на разного рода перекуры, а в результате не укладывается в восемь часов.»
По словам Митрофановой, сверхурочная работа — бич не только малого и среднего бизнеса, но и огромного процента бюджетных предприятий, госкорпораций, в производственные планы которых переработки персонала закладываются изначально — иначе физически невозможно достичь поставленных задач.
«С точки зрения закона, это открытое нарушение трудовых прав сотрудников. Но раз такие нарушения имеют массовый характер, это означает, что ни работники не стремятся отстаивать свои права — например, через трудовую инспекцию, – ни работодатели не опасаются “классовых протестов” в своих компаниях», - констатирует эксперт.
Причиной такого, несколько натянутого, «классового мира» она считает объективную ситуацию в коммерческом секторе, и особенно в малом бизнесе, где работодатель и работники часто ощущают себя плывущими в одной лодке по бурному морю. Раскачивать такую лодку, устраивать бунты на корабле одинаково опасно как капитану, так и матросам, потому что ко дну пойдут все вместе.
«В капиталистическом предприятии всем — и владельцам, и нанятым работникам — одинаково нужен результат, чтобы выжить как экономическая единица. Закон капиталистической экономики состоит в том, что если ты не достигаешь результата — ты уходишь с рынка. Поэтому если работник вынужден работать на результат, он как миленький остается на рабочем месте и после восьми официальных часов, и будет жаловаться на жизнь только социологам, а не в суд», - уверена Митрофанова.
Со стороны предпринимателей вина за такую ситуацию состоит в том, что даже ненормированный рабочий день не подразумевает, что сверхурочные объявляются нормой. Ненормированность, согласно статье 97 ТК РФ, тоже имеет свои нормы – не более 120 часов в год — и во всяком случае, переработки должны оплачиваться, иначе это противоречит Конституции, подчеркивает Митрофанова.
Наконец, продолжает эксперт, в широкомасштабной практике неоплачиваемых переработок свою долю ответственности несет и государство, которое должно следить за тем, что происходит не только в компаниях с его участием, но и в частном бизнесе, вплоть до микропредприятий (число которых на начало 2021 года, по данным ФНС, составляло 5,6 миллиона, из которых 3,5 миллиона приходится на ИП, не имеющие наемных работников).
«Государство должно контролировать соблюдение норм трудового законодательства проактивно — понимая, что по собственной инициативе жаловаться на такие нарушения готовы только те работники, которые по-любому собираются увольнятьс. Суд, конечно, встанет на их сторону, но нормально работать такому жалобщику в компании все равно больше не дадут. В целом же, поскольку переработки являются практически нормой, это означает, что всех всё устраивает», - резюмирует директор ИПК.
На страже классового мира
По состоянию на январь 2021 года число микро-, малых и средних предприятий в России (в том числе ИП) сократилось на 300 тысяч по сравнению с тем же периодом годом ранее. Больше всего снизилось число малых и средних предприятий – с 2,5 млн в 2020 году до 2,1 млн в 2021 году.
Новая реальность, возникшая в российской экономике из-за пандемии, естественным образом служит формированию социального мира — или, во всяком случае, перемирия – по сравнению с обычными временами, соглашается руководитель московской региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», предприниматель Сергей Дёмин.
«Сейчас никто, кроме разве некоторых коммунистов, не призывает работников устраивать забастовки или какие-то еще классовые акции. Эти призывы просто из другого времени. Сегодня, когда из-за пандемии закрылись тысячи компаний, работники оставшихся ведут себя тише воды ниже травы, потому что сверхурочный труд при всей его непривлекательности все равно лучше, чем безработица», - говорит он.
Но и с другой стороны социальной баррикады постковидная реальность также не провоцирует владельцев компаний гонять персонал в хвост и гриву, продолжает Демин. Это происходит потому, что и экономическая, и демографическая ситуация делает рынок квалифицированной рабочей силы все более дефицитным.
Это особенно выпукло заметно по строительному и торговому бизнесу, где после того, как из-за пандемических ограничений тысячи трудовых мигрантов покинули Россию, обнажились целые участки работ.
«Рассыпались целые строительные бригады, занимавшиеся постройкой, например, загородных домов. Сейчас в этом секторе вообще невозможно говорить, что кто-то кого-то заставляет работать сверхурочно — бригадирам бы найти тех, кто вообще готов работать. И то же самое верно для владельцев торговых точек. Какие забастовки, если и работодатель, и работник держатся друг за друга руками и ногами, чтобы просто остаться на плаву», - говорит предприниматель.
И вот один из показателей состояния рынка труда: несмотря на законное недовольство переработками, 34 процента россиян выступают против введения в стране 4-дневной рабочей недели, так как опасаются возможного сокращения доходов, показало проведенное в начале июля исследование рекрутинговой компании SuperJob. Хотя нельзя не отметить и тот факт, что за введение четырехдневки высказались 44 процента опрошенных.