Наемные работники малого бизнеса продолжают есть кактус

Наемные работники предприятий малого и среднего бизнеса массово жалуются на нарушение своих трудовых прав, выяснил опрос, проведенный среди сотрудников этой категории компаний рекрутинговым агентством Headhunter и страховой компанией «Росгосстрах жизнь». В числе наиболее распространенных нарушений опрошенные сотрудники называют прежде всего переработки.

Согласно исследованию, 73 процента работников предприятий МСБ работают сверхурочно. Половина от этого числа (то есть, примерно треть от общего количества респондентов) пожаловалась, что за переработки владельцы компаний им не платят.

В порядке убывания, самыми страдающими от переработок оказались работники туристической отрасли (89%), управления персоналом (89%), искусства и развлечений (87%), консалтинга (83%), топ-менеджеры (83%), IT-специалисты (77%), работники агропрома (74%), молодые специалисты без опыта (73%), работники рекламы, маркетинга и PR (71%), бухгалтеры (71%), юристы (67%), административный персонал (66%), специалисты по продажам (66%), работники банков (60%).

Из этого числа 52 процента опрошенных сообщили, что вынуждены работать даже на больничном.

Виноваты все

В том, что переработки в частных компаниях носят характер скорее правила, чем исключения, виноваты все три стороны трудовых отношений — работники, работодатели и государство, считает директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова.

Вина работников, по ее мнению, заключается в том, что очень часто те вынуждены работать сверхурочно из-за собственной низкой производительности труда, не позволяющей им выполнить поставленные задачи в отведенное время.

Это мнение полностью поддерживается данными опроса, из которых вырисовывается, что причиной переработок далеко не всегда является стремление собственно работодателей вводить на своих производствах потогонную систему.

По признаниям самих работающих сверхурочно респондентов, они делают это из желания помочь коллегам, которые сами не справляются с поставленными задачами в срок (25 процентов); из-за собственной низкой производительности, что не позволяет укладываться в официальное рабочее время (20 процентов); из-за плохого личного тайм-менеджмента (19 процентов).

Более трети опрошенных назвали причиной переработок «японскую» корпоративную культуру, согласно которой на работающих «от звонка до звонка» в коллективе смотрят косо.

«Если ежики плачут, но продолжают кушать кактус, это значит, что они понимают собственную слабую позицию в отношениях с работодателем, – говорит Митрофанова. – Слабость позиции может заключаться в том, что, либо работник при найме сам подписал контракт, в котором обозначен ненормированный режим работы, либо в том, что работник слишком много собственно рабочего времени тратит на разного рода перекуры, а в результате не укладывается в восемь часов.»

По словам Митрофановой, сверхурочная работа — бич не только малого и среднего бизнеса, но и огромного процента бюджетных предприятий, госкорпораций, в производственные планы которых переработки персонала закладываются изначально — иначе физически невозможно достичь поставленных задач.

«С точки зрения закона, это открытое нарушение трудовых прав сотрудников. Но раз такие нарушения имеют массовый характер, это означает, что ни работники не стремятся отстаивать свои права — например, через трудовую инспекцию, – ни работодатели не опасаются “классовых протестов” в своих компаниях», - констатирует эксперт.

Причиной такого, несколько натянутого, «классового мира» она считает объективную ситуацию в коммерческом секторе, и особенно в малом бизнесе, где работодатель и работники часто ощущают себя плывущими в одной лодке по бурному морю. Раскачивать такую лодку, устраивать бунты на корабле одинаково опасно как капитану, так и матросам, потому что ко дну пойдут все вместе.