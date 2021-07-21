Названы регионы России, которые близки к достижению коллективного иммунитета

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвала регионы страны, которые близки к достижению коллективного иммунитета. По её словам, в настоящее время 17 регионов подошли близко к достижению иммунитета к COVID-19 на уровне 60%.

Речь идёт о Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Туве, Карелии, Бурятии, Калмыкии, Алтае, Якутии, Коми, Белгородской, Сахалинской, Магаданской, Архангельской и Мурманской областях, а также Чукотке и ЯНАО.

Всего, по данным Голиковой, одну дозу вакцины от коронавируса получили уже 33,6 млн россиян, полностью завершили вакцинацию 22,6 млн жителей РФ. Случаев тяжёлых аллергических реакций не выявлено, редко возникает кратковременное повышение температуры.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания с членами Кабмина президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране нужно повысить. При этом, как подчеркнул глава государства, важно не заставлять, убеждать людей в необходимости делать прививку против COVID-19.

«Наша главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что при этом важно подробно и квалифицированно разъяснять гражданам те сложные вопросы, которые у них возникают по поводу вакцинации. В этой связи, как считает президент, очень важно убеждать людей в необходимости вакцинироваться, в том, что только так мы сможем поставить заслон коронавирусу.

