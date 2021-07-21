Нефть сохраняет волатильность

В понедельник, 19 июля, цены на нефть потеряли 6,75%. Тому было несколько причин: опасения в отношении влияния штамма «дельта» на состояние мировой экономики, соглашение, достигнутое странами ОПЕК+ в отношении добычи нефти и сокращение нефтяных запасов в США. Однако уже во вторник стоимость «черного золота» начала восстанавливать позиции и по итогам торгового дня выросла на 1%.

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По данным Dow Jones, августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1 доллар, или 1,5%, до 67,42 доллара за баррель. Августовский контракт истек в конце торговой сессии. Сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на 85 центов, или 1,3%, до 67,20 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на бензин во вторник подросли на 1%, до 2,13 доллара за галлон, а на печное топливо — на 1,4%, до 2,01 доллара за галлон. Цены на природный газ поднялись на 2,6%, почти до 3,88 доллара за млн БТЕ — это самый высокий уровень закрытия с декабря 2018 года.

Игра на эмоциях и ожиданиях

Рынок еще не успел отыграть факты, полученные от ОПЕК+, и то, как изменилось содержание публикаций API, отмечает старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, инвесторы не уверены, что на фоне текущей эпидемиологической ситуации найдется быстрый спрос на тот расширенный объем сырьевого предложения, который сейчас освобождает картель.

Но дефицит предложения, оцениваемый сейчас в 3 млн баррелей в сутки, будет закрыт очень быстро, уверена аналитик. И одно это убирает из цены барреля не менее 7—8% стоимости, связанных с эмоциями и ожиданиями. Дальше рынок начнет искать относительно справедливую цену за «бочку» нефти с учетом предложения и довольно невысокого спроса. Данные API впервые за 8 недель показали рост запасов нефти в США, но рынок к этому был не готов, и «медведи» получили дополнительный козырь.

Сейчас цена за баррель Brent старается закрепиться рядом с уровнем 68—69, отмечает Бодрова. Она полагает, что в перспективе нескольких недель цена может отойти к 65—66 долларам, в которых уже не будет эмоциональной премии.

Новостной фон складывается для сырья не слишком гладко, признает Татьяна Крылова, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка. Данные от API по запасам вышли вразрез с ожиданиями рынка. Так, запасы сырой нефти выросли на 0,8 млн баррелей, запасы бензина — на 3,3 млн, а запасы дистиллятов упали на 1,2 млн. Такая статистика ставит под вопрос эффективность автомобильного сезона в США и повышает риски негативного воздействия дельта-штамма коронавируса на спрос.

Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, обращает внимание эксперт. Если и она выйдет слабой, то нефть получит дополнительный повод для снижения, уверена Крылова. Она также отмечает, что в ПСБ уже давно считали нефть «перегретой» и оценивали ставки на уверенный рост спроса в связи с автомобильным сезоном в США и вакцинацией населения в мире как чрезмерные. Статистика по США не фиксирует взрывного роста потребления нефтепродуктов, а ситуация с коронавирусом и темпами вакцинации населения в мире остается неоднозначной — особенно заметен контраст между развитыми и развивающимися странами. Страны ОПЕК+ продолжают при этом восстанавливать добычу, а высокие цены на нефть создают риски для активизации американских сланцевых производителей.

Несмотря на то, что решение стран ОПЕК+ наращивать добычу де-факто в моменте не меняет баланс рынка (дефицит спроса пока остается), ожидания роста в будущем давят на цены. На этом фоне спекулянты предпочитают сокращать позиции в рисковых активах. Крылова ожидает, что цены на нефть Brent пока стабилизируются около 68—70 долл./барр., но в случае дальнейшего ухудшения сантимента вероятно движение к 65 долл./барр.

Выбор невелик и не радужен

Между тем в среду, 21 июля, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно негативную динамику, теряя 0,5% и удерживаясь на отметке 69 долл. за баррель Brent как за спасательный круг, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Он соглашается, что «тонуть» нефть начала в понедельник, 19 июля, сразу после того, как стало известно о том, что ОПЕК+ неожиданно договорилась о повышении объема добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в период с августа по декабрь 2021 года, а также об увеличении базового уровня добычи с мая 2022 года не только для ОАЭ, но и для Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и России в общей сложности на 1,6 млн б/с.

Для рынка решение ОПЕК+ стало неприятным сюрпризом, который совпал с усиливающимися страхами из-за распространения новых штаммов COVID-19 «дельта» и «дельта плюс». Пока потенциальное сокращение спроса на нефть из-за новой волны пандемии оценивается в 1 млн б/c, что вместе с планами по наращиванию объема добычи ОПЕК+ снижает дефицит предложения на нефтяном рынке в третьем квартале 2021 года с 2 до 1,5 млн б/c.

Сейчас снижение цен застопорилось в районе 67—69 долл. за баррель Brent, констатирует Розман. С технической точки зрения, это абсолютно оправданно, считает он: во-первых, из-за слишком быстрого снижения в понедельник, 19 июля (-6,2%), а во-вторых, из-за превышения «недельного лимита» по падению, который располагается на отметке 69 долл. за баррель.

Так что формально у нефтяных котировок на вторую половину этой недели остается только два не слишком далеких друг от друга варианта. Либо оставаться немного ниже 69 долл. за баррель Brent, пытаясь повторить уровни понедельника (67,50 долл. за баррель), либо попробовать подняться немного выше 69 — к 70—71 долл. за баррель. Оба варианта, полагает Розман, имеют достаточно близкие шансы к реализации, но у варианта со снижением они немного выше. Это связано как с внутриотраслевой статистикой, так и с общим негативным фоном для нефти из-за активизации «зеленой» повестки в ЕС.

Что касается активизации «зеленой» повестки, то она, конечно, добавляет долю негатива в настроения участников торгов на нефтяном рынке. Но не стоит переоценивать влияние этой новости, считает Александр Розман: для рынка перспектива 10—15 лет мало что значит, особенно когда речь идет о таком непредсказуемом инструменте как нефть. К тому же страны ЕС не являются столь же критичным импортером нефти как США, Китай или Индия, поэтому рынок, скорее всего, достаточно быстро забудет об этой новости.