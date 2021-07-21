Цены на нефть снижаются на данных API о росте запасов

Мировые цены на нефть 21 июля утром показывают слабую отрицательную динамику после роста на коррекции накануне, инвесторы продолжают оценивать данные Американского института нефти (API) о первом росте запасов в США после восьми недель снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 по московскому времени цена фьючерсов с поставками в сентябре на нефть марки Brent потеряла в цене 0,76% — до $68,82 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,79% — до $66,67 за баррель. В понедельник 19 июля цены на нефть упали почти на 7-7,5%, во вторник — выросли на 1-1,5%.

Ранее API сообщил, что за неделю по 16 июля коммерческие запасы нефти в США возросли сразу на 0,8 миллиона баррелей, составив 438,4 миллиона. Уточняется, что запасы в США впервые могут показать рост после восьми недель снижения. На прошлой неделе показатель стал минимальным за период с января прошлого года - в 437,6 миллиона.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована вечером 21 июля министерством энергетики США. Участники рынка ожидают сокращения запасов на 4,5 миллиона баррелей и продолжают оценивать базовые факторы рынка, такие как договоренность ОПЕК+ о добыче и риски COVID-19. Альянс договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

