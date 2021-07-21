Новый рекорд по числу ипотек установлен в Москве в первом полугодии 2021 года– заммэра Ефимов

Управление Росреестра по Москве во втором квартале 2021 года зарегистрировало 33,5 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,3 раза (+26%) больше, чем в январе-марте текущего года (26 534). В июне в столице оформлено 10,7 тыс. договор – в 1,1 раза (+9%) превышает майский показатель (9 855).

«Драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья. За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тысяча льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 млрд рублей. При этом, в июне нынешнего года в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 млрд рублей, что стало рекордом за все время действия льготной программы, запущенной в апреле 2020 года. На Москву приходится 27,6% в общем объеме выданных в России льготных кредитов», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее число зарегистрированных ипотек на рынке жилья в январе-июне 2021 года составило 60 тыс. договоров. Это на 57% больше, чем за первое полугодие годом ранее (38,1 тыс.), а также почти на 42% опережает показатель 2019 года за аналогичный период (42,4 тыс.).

«Первое полугодие завершилось показательным числом ипотечных сделок на рынке жилой недвижимости, преодолев порог в 60 тыс. регистраций. Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем. Предыдущий максимум за аналогичный период нами фиксировался в 2019 году – более 42 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования», - комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. – По сравнению с январем-июнем минувшего года количество регистраций увеличилось почти в 1,6 раза (+57%) и в 1,4 раза (+42%) превысило результат 2019 года».