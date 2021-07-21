Олимпиада в Токио: отменить нельзя проводить

23 июля на Национальном стадионе Токио должна пройти при пустых трибунах красочная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Тем не менее, член Оргкомитета Игр Тоширо Мути не далее как 20 июля не исключил возможности того, что их могут… отменить в последнюю минуту. Это произойдет в случае сильной вспышки пандемии в Токио.

Многострадальная Токийская Олимпиада, кстати, уже вторая по счету для японской столицы, была отложена на год. В начале 2021 года, когда появились вакцины и началась вакцинация, организаторы и МОК воспрянули духом. Однако все последние недели эпидемиологическая обстановка как в Японии в целом, так и конкретно в Токио оставалась очень сложная. В последнее время в стране и столице резко увеличилось количество новых заражений. Правда, здесь следует помнить, что речь идет о сильной вспышке по меркам азиатских стран, где единичные и уж тем более десятки заражений уже считаются «ЧП». На Западе на такую вспышку, возможно, и не обратили бы внимания.

Статья по теме: Олимпиада в Токио пройдет без зрителей на трибунах

В минувшие выходные в Олимпийской деревне был выявлен первый больной коронавирусом. Всего же в Японии, где до 22 августа действует режим чрезвычайного положения, кстати, уже четвертого за полтора года пандемии, более 70 заражений, связанных с Олимпиадой.

Спортивные чиновники и власти Японии уверены в том, что Олимпиаде быть. В немалой степени из-за бюджета Игр, который уже раздулся до рекордных 15,4 млрд долларов. Причем, на кону стоит еще немало миллиардов, которые не получат организаторы и МОК в случае отмены Игр.

В первую очередь, это 7,75 млрд долларов, которые стоят права на трансляцию главных спортивных состязаний планеты. Нынешнее соглашение между МОК и американской телекомпаний NBC, обладающей эксклюзивными правами на освещение Олимпиады, кстати, действует до 2032 года.

Статья по теме: На Японию обрушилась лавина Олимпийских проблем

В NBC надеются, что интерес рекламодателей, главный источник доходов телевизионщиков, к Олимпиаде из-за пандемии не упадет, потому что спорт и в такие тяжелые времена, как сейчас, привлекает к телевизорам многомиллионную аудиторию. И все же подавляющее большинство специалистов считает, что таких больших доходов от рекламы, как на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, не будет.

МОК и организаторы тем более не хотят терять эти 8 миллиардов, потому что они уже лишились приблизительно 815 млн долларов, которые принесли бы им зрители на трибунах стадионов и спортивных арен. Напомним, МОК и организаторы сначала закрыли стадионы для иностранных болельщиков, а затем расширили запрет и на японских поклонников спорта.

МОК в свое время разработал правила проведения Олимпиады касательно безопасности. Это, например, ежедневные анализы слюны, которые будут брать у всех участников Игр. У атлетов с подозрительными анализами будут брать и привычные мазки уже из носа.

Для ограничения контактов победителям придется самим разбирать медали со специального подноса. Естественно, церемонии награждения будут проходить без традиционных рукопожатий и объятий с поцелуями. Нарушителей беспрецедентных мер безопасности ждет немедленная отправка домой.

Олимпиаде не везет, даже если забыть о пандемии. 13 июля только что приехавший в Токио президент МОК Томас Бах, например, нечаянно, конечно, назвал японцев… китайцами. Естественно, не только из-за этой оговорки, но главным образом из-за продавливания Олимпиады Баха очень не любят японцы, в большинстве своем возражающие против проведения Олимпиады и требующие ее отмены.

Готовясь к Играм, организаторы понесли существенные потери. Кроме главы Оргкомитета Йоширо Мори в феврале этого года, со своего поста официального композитора летних Игр из-за сексуального скандала был вынужден уйти 19 июля известный японский музыкант Кейго Оямада.

Главный спонсор XXXII Олимпиады – автогигант Toyota ограничит свое присутствие на ней, потому что чрезмерная реклама может негативно отразиться на ее бизнесе на родине. Правда, эти ограничения коснутся только Японии, в других странах рекламная кампания пройдет по плану.

Остальные спонсоры Олимпиады, которые имеют обширные интересы и присутствие в Стране восходящего солнца, вполне могут последовать примеру Toyota из-за очень сильного противодействия, которое вызывают Игры в Японии.

«Спорт будет главной темой (Игр),- говорит маркетолог Рональд Гудстайн, который советует спонсорам набраться терпения,- но далеко не единственной».

Он советует дождаться окончания первой недели соревнований в Токио и посмотреть, каким будет общественное мнение. Если вспышки пандемии не будет и мнение будет положительным, то можно провести рекламную кампанию и наверстать упущенное.

Убытки понесут не только МОК и организаторы Игр, но, конечно, и спортсмены. Американские атлеты получат, к примеру, ок. 37,5 тыс. долларов за золотую медаль, 22,5 тыс. за серебряную и 15 тыс. за бронзовую. Однако львиная доля олимпийских бонусов для них всегда составляли деньги от рекламных контрактов, которые с ними после их побед заключают крупные компании. С учетом же очень тяжелой эпидобстановки с коронавирусом в целом на планете скорее всего в этот раз контракты принесут победителям значительно меньше денег, чем на прошлых Играх.