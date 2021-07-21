Песков отказался комментировать данные о почти 30 млн переболевших коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать данные, которые имеются в распоряжении СМИ о 29 млн заболевших коронавируом в стране за все время пандемии, сообщает ТАСС.

«Мы несогласны с тем, что у властей закрытость по вопросам эпидемии. Регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, случаи смерти, данные по вновь заболевшим», - заявил чиновник.

Относительно QR-кодов, то по словам Пескова, эти данные не находятся в ведении Кремля, - это «зона ответственности» Роспотребнадзора.

«Это не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии Роспотребнадзора были даны разъяснения по современной ситуации», —заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о отсутствии комментариев со стороны ведомств.

Изданиями «Холод», «Медизона» и «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) были опубликованы данные, которые основываются на выданных «Госуслугами» сертификатов. Согласно им в реестре Минздрава, который был создан специально для отслеживания числа заболевших коронавирусом, более 29 млн записей, что в пять раз превышает официальную статистику по заболевшим Минздрава РФ.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что QR-коды для посещения определенных заведений смогут получить около 9 млн переболевших. Позднее он пояснил, что в это число частично входят и привившиеся.

По данным на 21 июля суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в России составил 23 704 человек. Общее число заболевших в стране с марта прошлого года составило по официальным данным 6 030 240 человек.

