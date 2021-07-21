Путин: необходимо повысить темпы вакцинации, важно убеждать в этом граждан

В ходе совещания с членами Кабмина президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране нужно повысить. При этом, как подчеркнул глава государства, важно не заставлять, убеждать людей в необходимости делать прививку против COVID-19.

«Наша главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что при этом важно подробно и квалифицированно разъяснять гражданам те сложные вопросы, которые у них возникают по поводу вакцинации.

В этой связи, как считает президент, очень важно убеждать людей в необходимости вакцинироваться, в том, что только так мы сможем поставить заслон коронавирусу.

«Необходимо подробно, квалифицированно разъяснять сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, заставлять, нужно только объяснять», – резюмировал Путин.

Напомним, по данным оперштаба, суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в России составил 23 704 человека. Общее число заболевших в стране с марта прошлого года составило 6 030 240. Число безвозвратных потерь достигло 150 705 человек, из которых 783 человека скончались за последние 24 часа. За сутки полностью выздоровели 22 584 человека. В общей сложности успешно перебороли заболевание 5 404 797 россиян.

Москва продолжает лидировать среди регионов страны по приросту коронавирусных больных. В столице за сутки выявили 3 254 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8 006 человек, скончались 104 пациента. За всё время пандемии в Москве выявили 1 473 584 случая болезни. В топ-5 по наибольшему числу заболевших за сутки также вошли Московская область (+2 161), Санкт-Петербург (+1 939), Нижегородская область (+537) и Красноярский край (+499).

