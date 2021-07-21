Путин попросил доложить о ситуации с ценами на основные продукты

Глава российского государства Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил доложить о ситуации с ценами на основные товары.

Как подчеркнул президент, особо остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты, передаёт РИА Новости.

«Имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего, на продукты питания», – отметил российский лидер.

По его словам, особо остро сегодня стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого «борщового набора»,

«Мы только недавно об этом с вами говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – заявил Путин.

