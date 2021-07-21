Россияне массово едут на отдых на Кипр

Российские туристы массово едут на отдых на Кипр, составив почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Министерство туризма республики сообщает, что туристы из России лидируют по числу отдыхающих на острове, обеспечив 45,8% турпотока.

Специалисты туротрасли связывают популярность Кипра, как места отдыха, с тем, что сейчас это одна из немногих доступных для отпуска россиянам европейских стран. Также по мнению, главы сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, свою роль сыграла простота оформления туда электронной провизы.

При этом, по наблюдениям туроператоров, значительно вырос интерес россиян к отдыху в пятизвездочных гостиницах.

«У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две-три звезды, зато более 70% продаж составляют отели пять звезд и хорошего уровня четыре звезды», - отметили в компании "Русский Экспресс".

Путешественники из России выбирают для поездок курорты Лимассол и Айя-Напа, на третьем месте Пафос. Однако путевки бронируются пока только в пределах августа, дополнили специалисты.

