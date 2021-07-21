Курс доллара: рубль вырос в среду вслед за нефтью

Российская валюта поднялась на торгах в среду. Доллар/рубль начал торги на уровне 74.34 , а евро - на отметке 87.48 . К 17:00 доллар ослаб , дойдя до отметки 74.14 рубля, а евро снизился до 87.39 рубля. Индекс DXY при этом повысился на 0.0003 пункта и достиг уровня 92.94 пункта.

«В начале сессии рубль находился под давлением просадки глобальных площадок и нефти, но затем они возобновили подъем, вызвав восходящий импульс российской валюты. Мировые рынки продолжают восстанавливаться после распродаж понедельника, спровоцированных ухудшением ситуации с пандемией. При этом сегодня глава ВОЗ заявил, что мир находится на ранних стадиях новой волны роста заболеваемости и смертности, вызванных коронавирусом. Однако пока инвесторы не склонны драматизировать ситуацию, возлагая надежды на повсеместную вакцинацию»,комментирует рыночный сентимент аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«В середине сессии рубль стал сдавать позиции в рамках коррекции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Правда, нефтяные цены продолжили повышаться, но многие считают, что это всего лишь временное восстановление после обвала понедельника, и покупают инвалюту в ожидании еще одной волны снижения нефти и других активов»,- добавил аналитик.