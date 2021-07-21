«Северный поток — 2»: Запад приготовил для Украины утешительный приз

США и Германия близки к заключению сделки по газопроводу «Северный поток — 2», пишет Bloomberg News. Проект соглашения будет содержать ряд мер — в том числе прямых санкций в отношении России — в случае, если она использует энергоресурсы для давления на Украину или совершит прямой акт агрессии против нее. По информации издания, которое ссылается на собственный источник в администрации США, эти меры не конкретизируются в документе специально, чтобы российские власти не могли заранее к ним подготовиться.

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Согласно соглашению, Германия предпримет «неопределенные действия», если Россия совершит агрессивные шаги в отношении Украины. Высокопоставленный американский чиновник, который попросил не раскрывать условия сделки, сказал, что формулировка была намеренно двусмысленной, потому что администрация не хотела раскрывать России дорожную карту своего ответа на любое злонамеренное поведение. Чиновник не исключил, что речь может идти и об ограничении поставок газа из России в Германию.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни — перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Советник Госдепартамента Дерек Чолле намеревался прибыть в Украину во вторник, чтобы обсудить проблемы трубопровода, против которого выступает Украина, прежде чем отправиться в Польшу, которая также выступает против этого проекта.

Если за украинским транзитом присматривать — он поможет

Договоренности между Германией и США относительно вариантов ограничения поставок углеводородов из России не несут для нашей страны серьезной экономической угрозы, уверен преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Политическая обусловленность полного или частичного отказа Европы от российских энергоносителей переводит возможность негативного развития событий относительно поставок российских нефти и газа в страны Евросоюза в плоскость чисто гипотетических предположений.

Россия никогда не рассматривала поставки энергоносителей в качестве инструмента политического влияния, указывает аналитик. Независимо от колебаний политической конъюнктуры, российские компании исправно исполняли свои обязательства и всегда шли навстречу европейцам при возникновении обстоятельств форс-мажорного характера. Значимая роль наших сырьевых корпораций на европейском рынке является исключительно результатом предпочтений европейских потребителей, то есть следствием добросовестной конкуренции, констатирует Гожий.

По своей сути внешне жесткая позиция руководства Германии и США относительно поставок российских энергоносителей в Европу строится на нереальных сценариях развития геополитической ситуации, уверен Гожий. Но политические декларации при всем их негативе не несут в себе угрозы реальным экономическим отношениям России и ЕС. Более того, осуществление планов Берлина и Вашингтона по привлечению инвестиций в модернизацию отсталой (особенно в сравнении с СП—2) газотранспортной системы Украины может при определенных обстоятельствах способствовать повышению эффективности взаимодействия европейской энергосистемы и поставщиков топлива из России.

Спрос на углеводороды в долгосрочной перспективе будет сокращаться вне зависимости от политических предпочтений лидеров ведущих стран, полагает Гожий. На данный же момент поставки нефти и газа из нашей страны — важная составляющая энергобаланса Европы. Потребность в углеводородах будет сокращаться по мере осуществления Евросоюзом замены традиционных энергоносителей на альтернативные, более чистые источники электроэнергии. Но это коснется не только России, а и всех поставщиков традиционных видов топлива.

Переход к «зеленой» энергетике неизбежно будет сопровождаться отраслевыми и региональными диспропорциями, сглаживание которых будет осуществляться за счет использования традиционных источников энергии. В этом смысле значения газа как переходного энергоносителя трудно переоценить, говорит Гожий. Актуальность «голубого топлива» в качестве важной составляющей мировой хозяйственной системы сохранится еще надолго. Спрос на газ (особенно недорогой газ из России) будет возрастать как при осуществлении Евросоюзом глубоких структурных преобразований, так и при неизбежных климатических аномалиях.

Наличие же модернизированного дополнительного маршрута поставок нашим партерам на Западе может оказаться небесполезным для наращивания поставок. Если контроль за обслуживанием украинской энергосистемы будет осуществляться непосредственно вложившими в нее деньги инвесторами (что снизит риски несанкционированного изъятия газа и сведет к минимуму возможности аварийных ситуаций), то использование украинского транзита вполне способно стать дополнительным (резервным) маршрутом движения

топлива. Но для этого, считает аналитик, как минимум необходим разворот киевского руководства к проведению более вменяемой внешней и внутренней политики, чему вполне может поспособствовать дипломатической давление со стороны Европы и США.

Угрозы — мнимые. Перспектива удешевления транзита — реальная

«Северный поток» уже давно победил, уверен шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Реальных проблем с запуском трубы и выходом на проектную мощность поставок больше нет. А все формулировки в духе «не попытается ли Россия использовать энергоресурсы в качестве оружия» или, тем более, «совершить агрессию против Украины» настолько расплывчаты, что в этих мнимых и чисто показательных угрозах просматривается прежде всего неуклюжая попытка немецких политиков хотя бы отчасти успокоить общественное мнение Украины, а также Варшаву и другие столицы восточного блока.

Всем понятно, что деньги за транзит через Украину — это, в сущности, американские деньги, констатирует Пушкарёв. Они в любом случае достаются США как главной стране-интересанту этого транзита — в форме ли оплаты за поставки натовского вооружения Киеву, или каким-то иным путём. Возможно, американцы, пойдя на компромисс, соглашаются уступить немецкой стороне определённую долю финансовых выгод от транзита через Украину, чтобы и немецкая сторона была максимально заинтересована в договорённостях по нормальному объему украинского транзита. А недостающий доход американцы компенсируют обязательствами по поставкам дорогого СПГ в Европу.

Это, кстати, побудит немцев слегка надавить на Киев, чтобы тот был посговорчивее в вопросах цены транзита, в чём заинтересованы больше всего европейские потребители, предполагает эксперт. Россия же любую цену транзита заложит в конечную стоимость газа для Польши, Словакии или Германии. Так что, считает Пушкарёв, цена транзита тоже не проблема, а вопрос взаимного — теперь уже трёхстороннего — компромисса между Берлином, Киевом и Москвой. Америка от переговоров, скорее всего, устранится.

Официальный запуск газа в трубы «Северного потока — 2» вполне может произойти уже до конца осени этого года, полагает Пушкарёв. Если он и будет задержан, то не по политическим, а уже по чисто экономическим причинам. Санкций американцев против европейских компаний-участниц проекта нет, нитки тоже фактически достроены. Всё будет зависеть от конкретной насущной потребности промышленности Германии, Австрии, Нидерландов в дополнительных объёмах природного газа — сейчас, либо ближе к весне следующего года. Этим и определится момент, когда голубое топливо потечёт, наконец, по трубам.