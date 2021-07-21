Politico: США попросили Украину «забыть» о «Северном потоке - 2»

Закончились переговоры между Вашингтоном и Берлином о газопроводе «Северный поток 2». Со дня на день будет обнародован итоговый документ. Уже сейчас ясно, что США проигнорировали позицию Украины и еще раз показали, на какое место в шкале своих ценностей они ставят отношения с Германией, главным защитником «Северного потока 2», и какое отводят отношениям с Киевом.

Никаких неожиданностей, скорее всего, не будет. Вашингтон «разрешит» окончание строительства газопровода, а Берлин пообещает помогать Киеву и, в первую очередь, с газом.

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Несмотря на обещания помощи и поддержки от ФРГ в Киеве крайне недовольны, потому что, во-первых, уже знают цену немецким обещаниям (так же, кстати, как и американским), а во-вторых, потому что ждали от Запада куда большего.

Для того, чтобы, очевидно, еще больше усилить унижение и обиду, американцы мягко и вежливо, в свойственном им стиле, убеждают украинских партнеров, пишет Politico, помалкивать и не критиковать американо-немецкое соглашение Источники издания сообщили, что Белый дом недвусмысленно дал понять украинским властям, что резкая критика этого соглашения может сильно навредить отношениям между Вашингтоном и Киевом.

Источники также сообщили, что американцы уговаривают украинцев не обсуждать потенциальные планы США и ФРГ с Конгрессом и поменьше их критиковать.

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Вашингтон дает понять, что готов перестать мешать окончанию строительства газопровода по дну Балтийского моря, чтобы наладить изрядно испорченные за последние четыре года отношения с Германией, и одновременно успокаивает регионального партнера Украину, который потеряет миллиарды на транзите российского газа в Европу. При этом, конечно, американские дипломаты не забывают об интересах Украины и пытаются минимизировать ее потери.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал в июне «Северный поток 2» свершившимся фактом и заявил, что помешать окончанию его строительства уже невозможно. В Белом доме наконец поняли, что санкции не смогут помешать достроить газопровод. Впрочем, как утверждают источники Politico, США оставят за собой право в зависимости от обстановки продолжить санкционную политику в отношении газопровода.

В вопросе с «Северным потоком 2» политика Белого дома вступила в явное противоречие с позицией большей части американских законодателей, которые продолжают «защищать» энергетическую независимость Европы, главный довод противников газопровода.

Как пишет Politico, ссылаясь на свой источник в Киеве, близкий к президенту Зеленскому, в столице Украины считают, что еще не все потеряно и что Америка все еще может помешать окончанию проекта. Этот источник утверждает, что Киев не намерен забывать о газопроводе, который угрожает лишить Украину как минимум 3 млрд «транзитных» долларов в год.

Белый дом, похоже, решил немного подсластить для Киева горькую пилюлю. В администрации, кажется, определились с повисшей встречей Байдена и Зеленского, на которую в Киеве возлагают огромные надежды. Из неофициальных источников известно, что американцы готовы принять украинского лидера в конце лета.

Критики «пораженческого» соглашения между США и ФРГ в самой Америке уверены, что оно полностью отвечает интересам России и угрожает испортить отношения с Киевом. Они также говорят, что Трампа, если бы он пошел на такую сделку с Берлином, моментально бы «съели».

Республиканцы и демократы едва ли не с самого начала строительства второй очереди газопровода по дну Балтийского моря выступали против нее. Санкции против «Северного потока 2» начали вводить при предыдущем президенте США. Белый дом отверг предложение компромисса из Берлина, который готов был финансировать импорт сжиженного газа из Америки в Европу в обмен на снятие санкций с проекта. Сам Джозеф Байден при этом продолжал повторять, что «Северный поток 2» - плохая сделка для Европы, которая попадет еще в большую энергетическую зависимость от России, и вводил этим всех в заблуждение.

Особенно много санкций против «Северного потока 2» Конгресс, проявивший удивительное и крайне редкое единодушие по этому вопросу, утвердил в прошлом году. Однако в мае новая администрация отказалась подписывать полный пакет санкций против газопровода, отдав предпочтение восстановлению отношений с Германией, которая все эти годы несмотря на сильнейшее давление из-за океана утверждала, что проект носит чисто коммерческий характер и что он обязательно должен быть завершен. Конгрессу не помогло даже давление законодателей, специально не торопившихся утверждать руководство внешнеполитического ведомства США. Немцы очень надеются при помощи дешевого российского газа постепенно отказаться от «грязного» угля.

Кстати, некоторые критики проекта, например, бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона Эвелин Фаркас, отвечавшая за связи с Украиной, предпочли бы, чтобы администрация Байдена не торопилась и хотя бы дождалась выборов в Германии, которые намечены на 26 сентября.

«Обсуждать этот вопрос именно сейчас – чистейшей воды безумие,- уверена она.- Сейчас нет более опасного кризиса, чем глобальное потепление…»

«Северный поток 2», утверждают защитники окружающей среды и «зеленые», не будет способствовать борьбе с изменениями климата. Главный довод звучит приблизительно так: зачем переходить на все еще дорогую «чистую» энергетику, когда у вас есть огромные объемы дешевого российского газа?

На этой неделе в Киев отправляется советник Байдена Дерек Чоллет уговаривать украинских партнеров «забыть» о «Северном потоке 2». Кроме Украины, Чолет посетит и Польшу, с которой США совсем недавно подписали соглашение об энергетической независимости, оцениваемое в миллиарды долларов. Белый дом хочет убедить Варшаву снизить накал критики газопровода. Польское правительство тоже много раз называло «Северный поток 2» сильной угрозой энергетической безопасности региона и выступает против него едва ли не сильнее даже Киева.