США огласили условия работы «Северного потока – 2»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по гарантиям для Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2». Германия взяла на себя обязательства добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после окончания действующего транзитного договора, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Также Берлин пообещал ввести санкции против Москвы, если Россия будет «использовать энергоресурсы для давления на другие страны».

Кроме того, по словам Нуланд, США и ФРГ обязались помочь Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на что будет выделена финансовая поддержка. Чиновник не уточнила объемы финансовой помощи Украине и источники финансирования.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация США призвала украинские власти воздержаться от выражения недовольства переговорами Вашингтона с Берлином по поводу снятия американских санкций с «Северного потока – 2». По информации издания, Вашингтон заявил Киеву, что его комментарии на этот счет могут навредить отношениям США и Украины.

16 июля пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не видит конкретных шагов США и Германии по противодействию запуска «Северного потока – 2».

