В России выявили 23 704 новых случая коронавируса за сутки

Суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в России составил 23 704 человека, сообщает оперштаб. 20 июля сообщалось о 23 770 новых случаях COVID. Накануне Общее число заболевших в стране с марта прошлого года составило 6 030 240. Число безвозвратных потерь достигло 150 705 человек, из которых 783 человека скончались за последние 24 часа. За сутки полностью выздоровели 22 584 человека. В общей сложности успешно перебороли заболевание 5 404 797россиян.

Москва продолжает лидировать среди регионов РФ по приросту коронавирусных больных. В столице за сутки выявили 3254 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8006 человек, скончались 104 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 473 584 случая болезни. В топ-5 по наибольшему числу заболевших за сутки вошли Московская область (+2161), Санкт-Петербург (+1939), Нижегородская область (+537) и Красноярский край (+499).

Россия остается на пятом месте в мире по общему числу случаев инфекции. Лидируют США, где выявлено более 34,1 млн случаев, далее следуют Индия (более 31,2 млн), Бразилия (свыше 19,4 млн) и Франция (более 5,9 млн).

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 191 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек.

