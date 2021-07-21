Ученые выяснили, что полынь эффективна против коронавируса

Вещества, содержащиеся в полыни однолетней, могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом, сообщает международная группа ученых результаты своего исследования, которое публикует журнал Scientific Reports.

В ходе эксперимента авторы исследования изучали влияние на коронавирус простого экстракта полыни, а также артемизинина, артесуната и артеметера.

Последние два показали эффективность против малярии и прочих вирусных инфекций, отмечается в научном труде. Ученые уточняют, что артемизинин является соединением, содержащимся в полыни, а артесунат и артеметер — его производные.

В ходе научных изысканий было установлено, что все четыре вещества помогают бороться с коронавирусом, поскольку обладают способностью подавлять инфекцию в наиболее уязвимых при COVID клетках легких. Наиболее положительно проявил себя артесунат, далее следуют артеметер, экстракт полыни и артемизинин.

При этом полынь и связанные с ней вещества способны помочь только сразу после попадания вируса в организм, поскольку обладают небольшим терапевтическим окном, отмечают ученые. Однако они не исключают, что возможно в будущем производить препараты на основе полыни против коронавируса.

