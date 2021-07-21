В правительстве РФ утвердили цели и основные направления «зеленого» финансирования

Правительство России утвердило цели и основные направления «зеленого» финансирования. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, финансирование будет вестись за счет «зеленых» или адаптационных финансовых инструментов (кредитов или облигаций). Так бизнес сможет привлекать на выгодных условиях внебюджетные средства. Приоритетами станут снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов.

«Утвержденное Правительством России распоряжение создает основу для развития нормативного регулирования «зеленого» и социального финансирования в России, необходимого для формирования российского рынка таких финансовых инструментов», - прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В правительстве Москвы уже предприняли меры для реализации проектов в «зеленом» направлении. В мае 2021 года Москва разместила на Московской Бирже субфедеральные «зеленые» облигации – первый выпуск ценных бумаг в рамках устойчивого развития. На полученные средства планируется построить Большую кольцевую линию метрополитена и заменить автобусный парк города на электробусы. Это соответствуют утвержденному правительством России документу, так как проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей.

«Зеленое» финансирование – инструмент, который отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие городов и стран было устойчивым, экологически эффективным. Стимулирование его развития полностью соответствует мировой повестке», - подчеркнул заммэра.