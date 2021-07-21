В результате наводнения в Китае погибло 12 человек

Дожди в китайской провинции Хэнань привели к затоплению нескольких городов, сообщают «Вести». В связи с наводнением закрыты несколько автомагистралей, задерживаются авиарейсы, сообщает BBC, ссылаясь на китайские СМИ.

Метро в Чжэнчжоу было вынуждено остановить работу из-за затопления. Пассажиры метрополитена опубликовали в соцсетях видеозаписи, на которых они стоят в вагоне по грудь в воде. Спасатели спасли из подземки около 500 человек. В результате происшествия в метро по меньшей мере 12 человек погибли и пятеро пострадали. Спасательная операция продолжается.

ТАСС сообщает, что наводнение в Хэнань разрушило плотину, в провинции введен 1-й уровень ЧС.