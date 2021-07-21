В строительство школы в Сколково инвестируют 2 млрд рублей - заммэра Ефимов

Школу на 825 мест планируют построить на территории инновационного центра «Сколково». Проект реализуют в рамках первого в Москве концессионного соглашения в сфере образования, инвестиции составят не менее 2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем заключенных Москвой концессионных соглашений превышает 89 млрд рублей. Только в этом году мы подписали две концессии с совокупным объемом инвестиций 27,4 млрд рублей. Инвестиции в создание инновационной школы составят не менее 2 миллиардов рублей. Под строительство объекта инвестору будет предоставлен земельный участок на правах аренды на территории Инновационного центра «Сколково»: здесь существуют все возможности для реализации такого образовательного проекта», – рассказал заммэра.

Общая площадь школьных помещений составит не менее 13 тысяч квадратных метров.

«В настоящее время разрабатываются комплексный эскиз застройки для размещения учебного комплекса. В случае подписания соглашения инвестор должен будет спроектировать и построить, а также оснастить школу инновационным оборудованием и затем в течение 21 года осуществлять ее эксплуатацию, проводить техническое обслуживание», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Фонд «Сколково» также примет активное участие в проекте, в частности, обеспечит инвестора землей, окажет содействие в подключении к инженерной инфраструктуре.

«Важно, что образовательная инфраструктура Инновационного центра развивается. Именно среднее образование закладывает ту необходимую базу, которая впоследствии становится драйвером инновационного развития. А экосистема «Сколково» позволяет реализовывать нестандартные образовательные практики и дает школьникам доступ к уникальным возможностям, получить которые невозможно ни в одном другом месте», – подчеркнул старший вице-президент по общественной, социальной и образовательной политике фонда «Сколково» Александр Чернов.

Концессия – одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве. Она дает возможность развивать общественно значимую городскую инфраструктуру, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. При этом столица получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес – доходы от оказания услуг в течение определенного срока.

Как напомнила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, на данный момент в Москве реализуются пять крупных концессионных проектов – в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте, сфере социального обслуживания и ЖКХ.