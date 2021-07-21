«Визионеры» обсудят трансформацию бизнес-процессов в соответствии с трендами устойчивого развития

15 сентября 2021 года в Москве впервые пройдет конференция «Визионеры», которая соберет лидеров российских и международных корпораций и стартапов, представителей власти и независимых экспертов для обсуждения ESG-трансформации российской экономики.

В дискуссиях примут участие: профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев, специалист по стратегическому планированию и управлению инновациями Аркадий Цукер, основатель Института мировых идей и президент компании Longevica Александр Чикунов, CEO проекта об устойчивом развитии +1 Анастасия Попова, руководитель отдела услуг в области устойчивого развития в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии EY Артем Ларин, президент Unilever в России, Украине и Беларуси Регина Кузьмина, президент Henkel в России и генеральный менеджер Henkel Beauty Care в России и СНГ Сергей Быковских, председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов и другие яркие спикеры. Среди тем конференции: модели управления устойчивыми изменениями и проектами, актуальные компетенции современных лидеров, тренды в построении устойчивых стратегий бизнеса, ответственное инвестирование и многое другое.

«Значительный интерес к устойчивой повестке, которую мы наблюдаем в фокусе деятельности медиаресурсов +1, появление новых ярких имен в российском деловом сообществе, кейсы компаний-номинантов ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры» демонстрируют важность создания единой площадки для обмена опытом российских лидеров устойчивых изменений. Настал момент для проведения национальной конференции, которая соберет самых ярких визионеров из самых разных областей российской экономики», — Анастасия Попова, основатель проекта об устойчивом развитии +1.

Ожидается, что спикерами конференции станут не только топ-менеджеры крупных компаний — лауреаты прошлых лет ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры», но и представили власти, и независимые эксперты.