Власти Москвы сообщили о наличии «ЭпиВакКороны» только для второй прививки

Власти Москвы сообщили, что в столицу поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», доступного только для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной. В столичном департаменте Минздрава опровергли сообщения о доступности препарата в пунктах вакцинации.

«Информация о доступности вакцины "Эпивак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что поступившего количества препарата хватит для пациентов, привившихся первой вакциной «ЭпиВакКороной».

Ранее в московской мэрии несколько раз сообщали, что в городе закончились запасы вакцины «КовиВак», который был разработан в Центре им. Чумакова.

В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Первым получил официальное разрешение для массового применения препарат «Спутник V», одобренный российским Минздравом в августе прошлого года.

