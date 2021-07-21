ВПЕРВЫЕ В РОССИИ: ультратехнологичная обувь для гольфа от профессиональных спортсменов

В России партнером запуска станет Russian National Golf Center (RNGC) – первый и единственный центр профессиональной подготовки гольфистов.

Профессиональная линейка обуви для гольфа ECCO GOLF – это соединение спортивного стиля и скандинавского дизайна, а также технологичная начинка и высокое качество материалов, в том числе из премиальной кожи яка, обладающей прочностью, легкостью и эластичностью.

Все модели ECCO GOLF производятся на основе уникальной для гольф-индустрии технологии FLUIDFORM™ - она позволяет впрыскивать легкий жидкий материал непосредственно в форму для обуви, обеспечивая прочное водонепроницаемое соединение подошвы и верха. В результате получается удобная, гибкая, анатомически правильная обувь с отличной амортизацией.

Технология BIOM® NATURAL MOTION®, разработанная в результате сканирования более 2500 стоп, обеспечивает естественную биомеханику движения, при которой нагрузка на суставы сводится к минимуму.

Отмеченная многочисленными наградами, запатентованная конструкция гибридной подошвы ECCO Dynamic Traction System™ (E-DTS®) состоит примерно из 100 рельефных стержней и обеспечивает более 800 углов сцепления с поверхностью. Подошву этой системы можно разделить на три секции, обеспечивающие идеальное сочетание устойчивости, сцепления и поддержки вращения: область пятки делает кроссовки устойчивыми, средняя часть обеспечивает сцепление с поверхностью, а передняя – формирует правильный наклон во время поворотов. Специальные стойки T.PU MIDFOOT в средней части кроссовок поддерживают стопу, обеспечивая стабильность и подчеркивая современный дизайн премиум-класса.

Эксклюзивная технология HYDROMAX® от ECCO наделяет кожу водоотталкивающими свойствами. Натуральная кожа обрабатывается пропиткой ECCO HYDROMAX® в процессе дубления, создавая барьер для проникновения влаги извне. Этот метод также предотвращает затвердевание кожи после многократного намокания и высыхания, делая ее долговечной, мягкой, эластичной и дышащей.

Система быстрой шнуровки BOA® Fit добавляет обуви ECCO GOLF дополнительный комфорт благодаря отсутствию точек давления на стопу. Застежка BOA® обеспечивает равномерное натяжение шнуровки и легко регулируется одной рукой. Для нее используются специальные шнурки с низким коэффициентом трения, произведенные из волокон Dyneema и полиэстера. BOA® Fit имеет гарантию на весь срок службы обуви.

В кроссовках гольф-линейки используются специальные стельки ведущего мирового поставщика OrthoLite® - их производят из пены, которая в отличие от традиционного вспененного материала сжимается менее чем на 5% за весь срок службы, позволяя стелькам сохранять свою плотность и амортизацию. Уникальная структура OrthoLite® с открытыми порами позволяет отводить влагу от стопы и обеспечивает комфортный микроклимат.

Кроме того, ECCO – это единственный крупный производитель обуви для гольфа, который сотрудничает с компанией GORE®, мировым лидером рынка мембранных материалов. GORE-TEX представляет собой тонкую мембрану между кожаным верхом и подкладкой, которая предотвращает проникновение воды извне, отводит влагу от стопы и позволяет ноге дышать.