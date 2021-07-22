Акции дня: бумаги «М.Видео-Эльдорадо» в тренде

Акции ритейлера техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо» торговались лучше рынка по итогам торговой сессии в четверг, 22 июля. За день акции подорожали на +3,28% до 636,9 рублей за акцию.

Трейдеры проявили интерес к бумагам на фоне публикации отчетности компании. Общие продажи «М.Видео» за первое полугодие 2021 года выросли на +24% до 258,3 млрд рублей. Сеть магазинов на конец июня 2021 года составила 1 137 магазинов всех форматов (+63 новых магазинов за полугодие) в 314 городах России.

Индекс Мосбиржи вырос на +0,85% до 3754,44 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,86% до 1599,74 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:35 мск стоила 73,87 долларов за баррель (+2,27%). Российская валюта укреплялась 73,80 рублей за доллар.