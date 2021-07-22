Более 80% офсетных контрактов в России приходится на Москву - аналитики

Москва является лидером среди российских регионов по применению офсетного механизма. С 2017 года в столице заключено уже пять офсетов почти на 13 млрд рублей, что составляет более 80% от общего объема заключенных в России офсетных контрактов. К таким выводам пришли в юридической компании You & Partners, которая проанализировала использование этого механизма в РФ.

«В 2017 году Москва стала первым регионом страны, который начал заключать офсетные контракты с бизнесом, а также совместно с Минэкономразвития России принимала активное участие в разработке поправок в закон о контрактной системе, которые регламентируют данный механизм госзакупки. Сегодня у нас заключено пять офсетных контрактов в важных для города сферах – фармацевтике, производстве медицинских изделий и питании. Совокупный объем частных вложений в проекты составит 12,9 млрд рублей, а взамен мы закупим продукцию этих предприятий на 72,7 млрд рублей», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Аналитики You & Partners сообщили, что на Москву приходится более 80% от общего объема заключенных офсетов в стране. Столица лидирует по этому направлению благодаря проводимой властями города работе по привлечению инвесторов к офсетным контрактам. Локализуя производство в Москве, например, на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», компания может получить существенные налоговые льготы. Кроме того, специалисты правительства Москвы оказывают инвестору консультационную поддержку и сопровождают его на протяжении всего срока действия соглашения.

«Заключая офсетный контракт с городом, инвестор получает платежеспособного покупателя в лице Москвы, долгосрочную гарантию сбыта производимой им продукции, а также последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков. Так, в 2017 году мы заключили первый офсет с фармацевтической компанией ЗАО «Биокад», а в этом году инвестор уже начал поставку лекарств городу. По подписанному соглашению в течение 7 лет Москва будет закупать продукцию завода в общей сложности на 14 млрд рублей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Как отметили исследователи, в качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности офсетный контракт является привлекательным и многообещающим для любого региона страны. Он позволяет привлечь частные средства к созданию важного, импортозамещающего производства. Заключая офсетные контракты, город обеспечивает экономию при закупках товаров в социально значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест для москвичей.

Законодательная база по офсетным контрактам постоянно совершенствуется. Так, недавно были приняты поправки в федеральный закон № 44-ФЗ, которые позволят заключать офсеты на оказание услуг. В числе наиболее перспективных сфер – услуги связи, например создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов. Москва сможет заключать такие контракты с июля 2022 года.

По мнению авторов исследования, практика заключения офсетных контрактов в будущем может быть значительно масштабирована, если минимальный порог инвестиций для вхождения в проект будет снижен. Сейчас такой порог составляет 1 млрд рублей.

«Офсет нужно популяризировать и развивать. Снижать порог на вход для инвесторов, расширять правоприменительную практику и так далее. Но все это не будет работать без создания удобной инфраструктуры для взаимодействия инвестора с регионом. Поэтому на опыт правительства Москвы действительно стоит обратить внимание», – добавила партнер компании You & Partners Евгения Зусман.