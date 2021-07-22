DPD в России — «Лучший оператор экспресс-доставки»

Компания DPD в России получила национальную премию «Логистика года» в номинации «Лучший оператор экспресс-доставки». Церемония награждения победителей прошла уже в шестнадцатый раз. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Национальная премия «Логистика года» — некоммерческая площадка для развития бизнеса и партнерских отношений компаний на рынке логистики. Цель проекта: мобилизовать ресурсы операторов для выхода на качественно новый уровень. Победителей определяли в восьми категориях и 43 номинациях.



Оценка участников проводилась на основе предоставленных данных о деятельности компании за 2020 год. Учитывался объем выполненных работ, финансовые показатели, инфраструктура, наличие логистической сети обслуживания на территории России, уровень компетентности, имидж компании и др.



«Прошлый год выдался очень непростым. Мы работали с возросшими объемами в условиях жестких ограничений: отменялись рейсы, закрывались границы и города, переставали работать торговые центры по всей стране, вводились специальные пропуска на сотрудников и транспорт. Несмотря на все это, тысячи посылок и грузов ежедневно отправлялись в разные уголки России и за ее пределы. Мы справились, не подвели клиентов, и эта награда — тому подтверждение», - рассказала директор по продажам DPD в России Наталия Плетнева.



За 2020 год компания DPD перевезла более 50 миллионов посылок и полмиллиарда килограмм. Рост во многом был обусловлен усилением позиций в e-commerce. Объемы отправок для интернет-магазинов в 2020 году по сравнению с 2019 выросли на рекордные 89%, а выручка – на 68%. Два московских хаба DPD работали на полную мощность, обрабатывая до 100 тысяч посылок в сутки каждый. Максимальное число отправок, доставленных за один день, приблизилось к 200 тысячам.