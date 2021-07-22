Два промпредприятия в Москве получат субсидии на лизинг – заммэра Ефимов

В Москве предоставят субсидии на лизинговые платежи по договорам финансовой аренды двум московским промышленным предприятиям. Общая сумма поддержки составит почти 9 млн рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заявки на предоставление субсидий одобрила отраслевая комиссия департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы по финансовой поддержке организаций, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах.

«Первые субсидии в этом году получат разработчик топливных систем для авиадвигателей, а также производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели. Предприятия направят средства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей», - сказал заместитель мэра.

Промышленники могут получить несколько видов помощи: на возмещение части затрат по лизингу – до 100 млн рублей в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 млн рублей в год. Также есть возможность получить помощь в виде субсидии на техническое присоединение к инженерным сетям – до 100 млн рублей в год, этой суммой можно покрыть до 50% таких затрат. В прошлом году город расширил список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы.

«За 2020 год город выдал субсидий 36 предприятиям на общую сумму почти 770 млн рублей, что почти на четверть больше по сравнению с предыдущим годом. В этом году заявочная кампания на получение субсидий для промышленных предприятий стартовала в марте и продлится до 30 сентября 2021 года включительно», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.