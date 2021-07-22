En+ Group завершит строительство головного офиса в Иркутске во втором квартале 2022 года

En+ Group начала строить головной офис компании в Иркутске на Цесовской набережной по адресу ул. 5-й Армии, 2. Объем инвестиций в строительство составит 500 млн рублей. Срок сдачи здания во 2 квартале 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба группы.

«Создание нового делового и культурного пространства в Иркутске – важная часть программы развития регионов присутствия En+ Group. Наша компания была одной из первых, кто принял решение о переводе части сотрудников из столицы в Сибирь, ближе к основным активам. Вопрос с дефицитом необходимых офисных площадей мы решаем самостоятельно. Надеемся, что реализация таких проектов будет способствовать комплексному изменению городской среды и внедрению новых современных стандартов», - рассказал директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Строительные работы активно ведутся: уже завершена заливка фундамента. Здание будет построено в соответствии с международными экологическими стандартами, из современных материалов, особое место среди которых отводится алюминиевым конструкциям. Бизнес-центр будет включать в себя офисное пространство, зону кафе и ресторана, а также фитнес-зал и медицинский кабинет. Площадь делового центра составит 4,1 тыс. кв. метров. Идея перевода головного офиса En+ в Иркутск была озвучена еще основателем компании Олегом Дерипаской.

Кроме того, Компания планирует благоустроить Цесовскую набережную и создать единое общественное пространство в исторической части города. Помимо бизнес-центра построят набережную с прогулочными зонами и велодорожками, возведут инженерно-сетевые и архитектурные объекты – Дом приемов и отреставрированные Курбатовские бани, а также жилой квартал, на первых этажах которого разместятся рестораны, кафе и арт-пространства. Общий объем инвестиций в проект со стороны компании может составить порядка 10 млрд рублей. К проекту благоустройства набережной привлекли одного из самых известных архитекторов современности Кэнго Кума.

Это далеко не первый инфраструктурный проект компании. В регионах присутствия En+ Group инвестирует в строительство спортивной инфраструктуры, образовательных, детских и медицинских учреждений, жилых микрорайонов. Например, ранее группа построила лыжную базу «Снежинка» и детскую поликлинику в Тулуне, построила и передала Усть-Илимску большую современную детскую площадку, а Черемхово - первый в городе крытый ледовый каток «Ледовая арена».