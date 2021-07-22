Италия из-за коронавируса до конца года продлила режим ЧС

Италия продлила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 до 31 декабря. Соответствующее решение принял совет министров страны.

По словам главы Минздрава Италии, Роберто Сперанца, правительством одобрен декрет о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса.

В частности, этот документ вводит Covid-сертификат для посещения ресторанов и баров в закрытых помещениях, музеев и кино, спортзалов, бассейнов и культурных мероприятий, передаёт РИА Новости.

Также власти Италии изменили критерии присвоения цветовых категорий, которые влекут введение отдельных пакетов карантинных ограничений в отдельных регионах.

Напомним, режим ЧС в Италии по решению Кабмина продлевается уже в четвертый раз. Первое постановление о его введении на 6 месяцев было принято 31 января 2020 года после обнаружения первых случаев заражения коронавируса в Италии.

При режиме ЧС все основные решения, связанные со сдерживанием распространения COVID-19 и преодолением последствий пандемии, оперативно принимаются итальянским правительством без обязательного утверждения в парламенте.

