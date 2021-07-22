Киев пригрозил Москве реваншем по «Северному потоку – 2»

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и ГФРГ по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода.

«Игра ещё не завершилась, она перешла в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – подчеркнул министр иностранных дела «самостийной» во время выступления на одном из каналов местного ТВ.

При этом Кулеба убеждён, что германо-американское соглашение — это вовсе «не конец истории».

«У Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора. И мы их ещё обязательно зададим им», – резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, 21 июля стало известно, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по гарантиям для Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2». По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Германия взяла на себя обязательства добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после окончания действующего транзитного договора, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

Также Берлин пообещал ввести санкции против Москвы, если Россия будет «использовать энергоресурсы для давления на другие страны». Кроме того, по словам Нуланд, США и ФРГ обязались помочь Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на что будет выделена финансовая поддержка.

