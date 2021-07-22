«Магнит» завершил сделку по покупке «Дикси»

Ретейлер «Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Магнита», ретейлер купил Dixy Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, которая управляет 39 суперсторами под брендом «Мегамарт» и 2 438 магазинами у дома под брендом «Дикси».

Большинство магазинов у дома находятся Москве и Подмосковье – там таких точек 1 319. Ещё 438 магазина расположены в Петербурге и Ленинградской области. Остальные магазины в Уральском федеральном округе. В частности, в Свердловской области – 35 объектов, четыре магазина – в Тюменской области.

В рамках сделки «Магнит» также купил пять распределительных центров и более 700 грузовиков. На момент закрытия цена сделки составила 87,6 млрд руб. Отмечается, что она была профинансирована за счёт доступных неиспользованных кредитных линий и собственных денежных средств «Магнита».

В компании подчеркнули, что сделка не приведёт к ограничению возможностей «Магнита» по выплате дивидендов.

Напомним, о том, что ритейлер «Магнит» договорился о покупке 100% акций компании Dixy Holding Limited, владеющей более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси», стало известно в конце мая. Тогда сообщалось, что цена сделки составит 92,4 млрд руб. и основана на текущей стоимости бизнеса. Кроме того, отмечалось, что все формальности должны были быть согласованы до 31 августа. На эту же дату было запланировано закрытие сделки после согласования с ФАС.

