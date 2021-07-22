Меркель дала совет своему преемнику по по вопросу отношений с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Берлине, рассказала, какой совет она хочет дать своему преемнику на посту главы правительства.

Как подчеркнула она, её сменщик должен оставаться в диалоге с Россией, но вести его с учётом ценностей и интересов Германии, передаёт ТАСС.

«Мы ведем переговоры с любой страной всегда на основе наших ценностей и интересов, – подчеркнула канцлер. – Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Москвой».

При этом Меркель выразила сожаление по поводу якобы имеющего места ограничения работы НПО в России. По её словам, это сильно осложняет контакты по линии гражданских обществ и является серьёзным ударом по германо-российским отношениям.

«Но это не приведёт к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом. Несмотря на то, что в отношениях наших стран возникают сложные ситуации, а позиции ФРГ и РФ расходятся по Украине, нужно оставаться в диалоге и пытаться найти решения», – посоветовала Меркель своему преемнику на посту канцлера ФРГ.

Напомним, 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии во главе с новым канцлером.

