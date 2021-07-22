Минздрав РФ отрицает занижение статистики переболевших COVID-19

В российском Минздраве опровергли результаты расследования журналистов изданий «Холод» и «Медиазона» и «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), которые сообщили о более чем 29 млн переболевших россиян за все время пандемии, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве заявили, что в статистику включается вся информация о переболевших пневмонией, вакцинированных, а также другие неназванные «категории».

В министерстве уточнили, что на период 21 июля в списке содержится 39 млн записей. При этом уникальный номер записи не является сквозным порядковым номером, формируется по нелинейному алгоритму, при котором учитывает несколько факторов, какие именно представитель Минздрава не уточнил.

Ранее информацию о внесении в реестр сведений о госпитализированных с признаками пневмонии, а не только о заболевших ковидом, подтвердили в оперштабе.

Накануне издания «Холод», «Медизона» и «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) опубликовали данные на основе сертификатов, выданных «Госуслугами», из которых следует, что в общей сложности в России переболели коронавирусом почти 30 млн человек. Реестр был создан специально для отслеживания числа заболевших коронавирусом. Данные в пять раз больше, чем официальная статистика Минздрава.

