Мировые рынки: оптимизм перевешивает опасения

Цены акций на Уолл-стрит растут второй день подряд: оптимизм по поводу восстановления экономики, по-видимому, перевешивает озабоченность инвесторов, связанную с ростом случаев заболевания коронавирусом и ускорением темпов инфляции в США. На этом фоне индекс S&P 500 после падения в понедельник на 1,6% вырос на 0,58%, до 4348,08 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 0,76%, до 34 774,47 пунктов, а Nasdaq composite прибавил 0,31%, поднявшись до 14 543,83 пункта.

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Инвесторы колеблются между оптимизмом по поводу глобального восстановления экономики и беспокойством по поводу того, что оно может быть отложено из-за распространения более заразного дельта-штамма вируса. Они полагают также, что центральные банки могут увеличить ставки с целью замедлить растущую инфляцию.

«Дельта-штамм остается постоянным понижательным риском для рынков в ближайшей перспективе, — пишет MarketWatch со ссылкой на слова Крейга Эрлама из компании Oanda, — но пока инфляция остается лишь временной проблемой, она также сдерживает «ястребов» центральных банков».

Азиатские фондовые рынки не стали игнорировать подъем цен в США и тоже демонстрируют позитивную динамику, Так, индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, Hang Seng в Гонконге — на 1,7%. Kospi в Сеуле прибавил 1,1%, индекс S&P/ASX 200 в Сиднее — 0,9%. Акции выросли в Сингапуре (1,35%), на Тайване (0,65%) и в Индонезии (1,29%). Токийские рынки были закрыты из-за праздника.

Тактики следуют за волатильностью

Стартовавший в США сезон отчётов за второй квартал пока радует инвесторов, говорит аналитик по глобальным рынкам ИФК «Солид» Иван Домолазов. Крупнейшие банки отчитались о «роспуке» резервов, большинство из них объявило о возобновлении роста дивидендных выплат.

Между тем, отмечает эксперт, с высоких трибун продолжают поступать обещания о временности высокой инфляции. Немного истеричная реакция рынка в понедельник на договоренность стран ОПЕК о незначительном и постепенном росте добычи нефти уже в среду сменилась на позитив и уверенность в дальнейшем росте. Наблюдается уникальная ситуация, когда и облигации (даже с «мусорным» рейтингом), и основные индексы акций дают отрицательную реальную доходность. Инвесторы пока выбирают то, что может теоретически вырасти ещё больше, поэтому индексы S&P 500 и NASDAQ могут легко еще не раз переписать исторические максимумы.

Как полагает Домолазов, добавить волатильности рынку может отчет «Теслы», который выйдет 26 июля. С учетом падения биткойна ожидается снижение баланса компании. Вполне возможно, что «Тесла» уже распродала биткойны, зафиксировав убыток — тогда он будет виден в отчете о прибылях и убытках. Этот негативный, казалось бы, сценарий даст позитивный сигнал инвесторам: менеджмент Теслы вернулся к корпоративным правилам игры, и компания продолжает заниматься деятельностью, ради которой она создана — производством автомобилей. Если же отчет за второй квартал покажет, что биткойны все еще на балансе компании (которая входит сегодня в десятку по капитализации компаний на рынке США), то это будет скорее негативным сигналом для крупных инвесторов и фондов.

Пока корпоративное сообщество в лице пенсионных фондов и других институциональных инвесторов не готово всерьез рассматривать «крипту» в качестве активов, поясняет эксперт. Игры с ней выглядят тем более неуместными со стороны компаний, которые по своему предназначению не должны заниматься подобной «диверсификацией» и вкладывать деньги инвесторов в непрофильные активы.

Реалисты изучают реальные факты

Даже каких-то 2—3% дисконта (а в ряде случаев чуть более заметной пятипроцентной «скидки») вполне хватило, чтобы основная масса инвесторов буквально набросилась на почти все слегка и ненадолго подешевевшие бумаги, комментирует ситуацию шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Показателен и тот факт, что котировки быстро оправились от падения — как в производственном (циклическом), так и в розничном, финансовом и добывающем секторах, а также в сфере путешествий, продолжая восстанавливаться вчера практически весь день по всему спектру портфелей.

Например, акции нефтедобывающей Chevron подорожали на 3,41%, Boeing прибавил в среду 2,48%, Goldman Sachs — 2,40%. Норвежские круизные линии подорожали сразу на 10,14%, отыграв существенную часть предыдущего падения, которое произошло исключительно на опасениях сдерживающего возобновление поездок вирусного фактора.

В чуть меньшей степени и медленнее этот живительный подъём сказался на котировках бигтехов и площадок интернет-коммерции, отмечает Пушкарёв. Особенно это заметно в отношении так называемых акций «оставайся дома» — к примеру, Amazon, Google или Netflix, которые не только не росли, но ещё и снизились по итогам торгов среды на 3,25% за счёт медленного роста числа новых подписчиков. Замедление бигтехов естественно и логично, поскольку сам испуг инвесторов несколько дней назад был спровоцирован информацией о скачкообразных всплесках выявленных случаев коронавируса в Европе и Америке.

Действительно, отмечает Пушкарев, на минувших выходных СМИ обильно цитировали данные университета Джона Хопкинса, согласно которым число случаев коронавируса в США выросло за неделю более чем на 70%, а также сообщали (со слов руководителей ВОЗ), что в воскресенье цифры числа инфицированных росли во всех 50 штатах четвертый день подряд, а количество связанных с вирусом смертельных исходов выросло на 26%.

Формально всё это означает такое ускорение распространения инфекции, которого не наблюдалось с весны 2020 года. Но при ближайшем рассмотрении обращает на себя внимание вот что: выявление инфекции за день 20 июля составило, например, 46 833 случая — это в 4 с лишним раза больше июньского минимума (около 11 тыс. случаев), но в то же время всё ещё вдвое меньше, если сравнивать с самыми высокими ежедневными цифрами (более 85 500 в апреле) — не говоря уже о некоторых зимних национальных официальных данных США с более чем 250 тыс. выявленных в день за тот период.

Сообщается и о значительном увеличении числа выявленных случаев заболевания во Франции: 12 532 случая в воскресенье, 18 июля, и 18 181 случай во вторник, 20 июля. Это немало, всплеск пока идёт по возрастающей и особенно он заметен после того, как ближе к концу июня в стране регистрировалось менее 2500 случаев в день, отмечает Пушкарёв. Однако простая логика подсказывает, что рост случаев заражения выглядит естественным после того, как власти сняли локдауны, а летняя активность в перемещении населения усилилась. И сегодняшние цифры по Франции даже не приближаются пока к официальным максимумам в 57 172 положительных тестов в пиковый день апреля, а 7 ноября прошлого года было и вовсе зарегистрировано 83 324 случая, что было в 4,5 раза больше, чем показатель, наблюдаемый на нынешней вирусной волне.

Стратеги смотрят вперед

У многих непредвзято настроенных инвесторов возникает чувство, что текущими цифрами заболеваемости в США и Европе чиновники от медицины и политики пугают людей для того, чтобы вызвать кратное увеличение числа желающих вакцинироваться, а не потому, что ситуация якобы действительно настолько уж плачевна, предполагает Пушкарёв.

Вот ещё один достаточно интересный факт: в Индии, откуда предположительно пошла очередная мутация вируса, майский всплеск заболеваемости, когда за сутки выявляли по 400 тысяч заболевших и носителей вируса, давно кончился. И сегодня цифры выявленных по всей Индии (с ее миллиардным населением) инфекций не превышают в среднем 40 тысяч человек в день, причём цифры снижаются четвёртую неделю подряд, отмечает эксперт.

Возникает любопытный вопрос: что же это за штамм, который невероятным образом давно «эмигрировал» из самой Индии и, судя по динамике, практически почти покинул пределы своей «родины» и атакует теперь избирательно развитые западные страны? Ведь в этих странах, отмечает Пушкарёв, и меры предосторожности соблюдаются куда тщательнее, и процент вакцинированного населения в разы выше — в США, например он приблизился вплотную к 70%, которые, как считает ВОЗ, должны обеспечить естественный коллективный иммунитет.

Всё это наводит на мысль, что и в западных странах последствия индийского штамма будут столь же кратковременными и не критически болезненными, полагает эксперт. И если в эпидемическом смысле гражданам действительно есть чего опасаться, то финансово грамотные инвесторы на рынках по-прежнему продолжают делать активнейшие ставки на дальнейший рост котировок. А связан он будет как с инфляционной спиралью и масштабом самовыкупа акций компаниями, так и с ожиданиями более быстрых (или во всяком случае вполне нормальных) темпов восстановительного подъёма глобальной и национальных экономик.

Эти ожидания выглядят тем более правдоподобными с учётом продолжающегося быстрого роста числа вакцинированных, а значит и продолжения постепенного снятия запретов, полагает Пушкарёв. Неудивительно, что стремление рыночной толпы не упустить выгоду и попробовать угнаться за годовой инфляцией, уже сегодня официально составляющей в США 5,4%, перевешивает любые оценки инвестиционных рисков. При этом в Штатах и Европе стартовал сезон большой корпоративной отчётности, и устойчивые финансовые показатели по выручке и доходам уже выпустивших свои отчёты крупных банков и некоторых компаний США тоже подпитывают ралли.

Отскок котировок нефти сразу в район 72 долларов за баррель марки Brent ещё больше подтверждает в целом позитивный общерыночный настрой, говорит эксперт. Спрос на сырьё моментально взлетел, как только нефтетрейдерам предложили ненадолго чуть более интересные цены — это чёткий сигнал об ожиданиях дальнейшего наращивания производственных мощностей и, следовательно, международной торговли, которой необходимы перемещения граждан и грузов. А значит — больше топлива.

Логика, предполагающая, что раз нефть активно скупают ниже 70 долларов, то ждут её дороже 80, выглядит нормальной с позиции здравого смысла, считает Пушкарёв. А более дорогая нефть в сочетании с ростом западных фондовых площадок зададут сегодня — а возможно и до самого конца июля — неплохой импульс покупкам и российских ценных бумаг.

Если в США и Европе напугавшая многих «резня» позиций в понедельник 19 июля обернулась в итоге лишь мелкими ссадинами на коленках рынка, от которых он быстро оправился и активно восстанавливается, то этот процесс логично отзеркалить ростом и сегодня, и в ближайшие дни и индексу Мосбиржи, полагает аналитик. Вероятнее всего, российский рынок продолжит сегодняшние торги повышением. Первые цели нового витка восходящего тренда могут находиться на уже достигнутых уровнях чуть выше планки 3900 пунктов, а затем, на горизонте этой осени, — в районе следующих потенциальных рекордов в 4,100—4,250 пунктов по индексу Мосбиржи. Во всяком случае, среднесрочный рост российских бирж будет продолжаться до тех пор, пока на свои очередные более высокие целевые уровни не выйдут западные индексы — ориентиром могла бы служить цель 4650—4750 пунктов по S&P500.

Как считает Пётр Пушкарёв, инвестиционная тактика, заключающаяся в том, чтобы по возможности быстрее выкупать любые возникающие ценовые спады, по-прежнему выглядит адекватной и при работе с акциями российских компаний, которые, видимо, будут постепенно нагонять отставание от мировых рынков. Хотя, конечно, более весомая доля американских, да и европейских акций в портфелях инвесторов выглядит логичным шагом.