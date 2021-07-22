Моравецкий: «Северный поток — 2» помогает России вооружиться

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Россия якобы будет «вооружаться» благодаря прибыли от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2».

«С самого начала, когда идея строительства этого газопровода возникла, мы пытались убедить наших американских и европейских союзников, что это проект, который помогает вооружиться России», – заявил Моравецкий.

При этом он убеждён, что Россия – это государство, которое очень сильно вооружается, «у него много возможностей в этом плане, поэтому мы с самого начала считали, что это проект неправильным».

Кроме того, он отметил, что строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности Польши.

«Мы понимаем, что строительство этого газопровода завершится успешно. В то же время мы, поляки, в безопасности благодаря нашим превентивным действиям», – резюмировал Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Блажей Спихальский – глава пресс-службы президента Польши – назвал победой России договоренность США и ФРГ по газопроводу «Северный поток – 2».

«Можно сказать, что мы имеем практически победу России, если речь идёт о строительстве этого газопровода, – заявил он в эфире Польского радио. – РФ благодаря этой инфраструктуре получит значительное влияние на европейский рынок газа и, прежде всего, будет на нем зарабатывать».

Кроме того, Спихальский отметил, что Польша поддерживает своё мнение о том, что «Северный поток – 2» является нарушением Германией европейской солидарности с точки зрения общей энергетической политики.