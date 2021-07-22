Москва вошла в ТОП-10 субъектов РФ по скорости накоплений гражданами денег

Москва заняла пятое место в рейтинге регионов РИА Рейтинг, который оценивает способности россиян к накоплениям крупных сумм, и стала единственным недобывающим регионом в первой десятке рейтинга. Экономика остальных регионов из ТОП-10 базируется на добывающих отраслях: добыче нефти и газа, цветных металлов и других полезных ископаемых, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

«Экономика Москвы не находится в прямой зависимости от цен на природные ресурсы. По данным за первые шесть месяцев 2021 года основную часть бюджета города формируют оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельности, IT и телеком, научно-техническая и профессиональная деятельность и обрабатывающие, в первую очередь – высокотехнологичные производства. При этом, свыше 42% в структуре налоговых доходов городского бюджета составляет налог на доходы физлиц, и его доля неуклонно растет», – добавил министр.

Первые места в рейтинге заняли Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

По данным рейтинга, москвичам для того, чтобы накопить один миллион рублей, потребуется откладывать 10% от медианной зарплаты в течение 11 лет. Примерно с аналогичной скоростью миллион смогут накопить жители ХМАО и Камчатского края – за 11,3 и 11,4 года соответственно. Быстрее всего с этой задачей справятся жители Чукотки, у них на это уйдет в среднем 7,8 года, в ЯНАО – 8,6 года. А вот в Кабардино-Балкарии для того, чтобы накопить миллион рублей, в среднем понадобится 24,7 года.

Стабильность диверсифицированной экономики Москвы, а также масштабные меры поддержки бизнеса определяют высокие доходы жителей города — по данным Росстата в 2019 году медианная зарплата в столице составила 66103 рубля. Кроме того, по данным Центробанка России, на 1 июня 2021 года на Москву приходится больше трети всех банковских вкладов России – 11,76 трлн рублей.

Исследование РИА Рейтинг подготовлено на основании данных Росстата. Модель накопления предполагает ежемесячное сбережение в размере 10% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата рассчитана в среднем за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года и показывает заработок, который получает одинаковое количество работников (50% выше и 50% ниже среднего уровня). Процентная ставка по депозиту принята на уровне 4%.