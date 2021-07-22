Цены на нефть падают в рамках коррекции

Мировые цены на нефть утром 22 июля коррекционно снижаются после роста на 4% в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 по московскому времени цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в сентябре потеряла в стоимости 0,51%, достигнув отметки $71,86 за баррель. Котировки на WTI с поставками в сентябре дешевели на 0,47% — до $69,97 за баррель.

Накануне нефть дорожала в среднем на 4,1-4,2%. Нефтяной рынок отыгрывает предыдущее падение, а также снижение запасов нефтепродуктов в США, минэнегро которых сообщил о снижении запасов бензина в стране за неделю по 16 июля на 0,1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,3 млн баррелей. При этом добыча остается на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день, а запасы неожиданно выросли на 2,1 миллиона баррелей.

В ходе текущей недели цены на нефть показывают высокую волатильность из-за решений ОПЕК+. Альянс пришел к соглашению по наращиванию добычи. Также рынок с оптимизмом воспринимает глобальный уход от рисков из-за пандемии. В среднем нефть подешевела на 7%. Затем два дня цены росли на фоне глобального возвращения рисковых настроений на рынки.

По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли, в «ближайшей перспективе также может наблюдаться некоторая волатильность, но цены ниже 70 долларов не продержатся долго».