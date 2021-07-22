Ралли на рынке американских облигаций ослабляет страхи перед инфляцией

Инвесторы считают, что главная проблема, стоящая сейчас перед американской и глобальной экономиками, не высокая и продолжительная инфляция, а затянувшееся уже на месяц снижение процентных ставок по гособлигациям. Они лишний раз убедились в обоснованности своих рассуждений после понедельничной распродажи акций на американских биржах, самой крупной в этом году. Обвал 19 июля был вызван не опасениями перед ускоряющимся ростом цен, а сомнениями в стабильности восстановления первой экономики планеты. Многие инвесторы и экономисты считают, что высокая инфляция продлится недолго. В противном случае в дело вмешается ФРС, главный банк США. Этой точки зрения придерживается, кстати, и президент Байден, считающий, что не стоит преувеличивать угрозу долгосрочной инфляции, и доверяющий экономистам, утверждающим, что ФРС ее надежно контролирует.

Во вторник акции и ставки по облигациям повысились, в среду рост продолжился. Dow Jones Industrial Average, например, вырос на 286,01 пункт или 0,8% до 34798,00; S&P 500 и Nasdaq Composite показали примерно такой же рост. Все три главных индекса сейчас находятся вблизи рекордных значений.

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Облигации в последние два дня тоже выросли, но им до возвращения к недавним максимумам еще далеко. Ставки по 10-летним облигациям в среду достигли 1,279% (1,181% в понедельник). Наиболее резкий рост был в зимой. Максимума 1,749% они достигли в марте.

Кроме роста ставок по облигациям, в пользу необоснованности страхов перед инфляцией говорят и сигналы от руководства ФРС, которое недвусмысленно намекает на то, что банк будет сдерживать рост ставок после того, как инфляция будет достаточно долго превышать 2%. Судя по всему, главный банк США намерен не сдерживать, а «разогревать» экономику. Руководство ФРС, похоже, уверено, что сможет контролировать инфляцию при помощи своевременных повышений ключевой ставки.

Правда, разочаровывающие данные по рынку труда в мае несколько поколебали уверенность в правильности такого сценария. Несмотря на дальнейший рост занятость пока не поднялась выше миллиона в месяц, т.е. оказалась ниже прогнозов большинства экономистов. Одновременное появление штамма «Дельта» поколебало уверенность в быстром восстановлении и глобальной экономики.

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В начале 2021 года инвесторы ожидали солидного роста уровня занятости и с оптимизмом смотрели на то, как проходит вакцинация населения. Однако в июне картина резко изменилась в негативную сторону по обоим направлениям.

Снижение ставок по облигациям многих удивило, потому что совпало по времени с появлением данных о резком росте инфляции. Этот скачок подтвердил в начале июля и Министерство труда США, сообщившее о росте индекса потребительских цен в июне на 5,4% по сравнению с июнем 2020 года. Это, между прочим, максимальный месячный рост цен с августа 2008 года.

Обычно, но, похоже, не сейчас ускорение инфляции сопровождается ростом ставок по краткосрочным кредитам и процентных ставок по облигациям. Сейчас же высокая инфляция снизила ставки по долгосрочным облигациям на фоне опасений, что ФРС может слишком рано повысить ключевую ставку и тем самым не помочь, а навредить экономике. Существуют также опасения, что резкий рост потребительских цен замедлит рост экономики, потому что снизит расходы домохозяйств.

Еще одна причина снижения ставок по облигациям, по мнению Йэна Лингена из BMO Capital Markets, состоит в теории, что инфляция в ее нынешнем виде является ничем иным, как налогом на потребление, а не признаком здоровой, пусть и перегретой экономики.

Одним из вполне возможных последствий нынешнего ралли на рынке облигаций станет понижение стоимости кредитов для компаний и предприятий и подтолкнет инвесторов к покупке рисковых активов для повышения прибыли.

Многие инвесторы к тому же используют ставки по 10-летним облигациям в формулах для расчета стоимости акций. Более низкие ставки при этом повышают прибыль компаний и стоимость их акций.

Конечно, немало инвесторов считают, что ставки постепенно стабилизируются. Свой прогноз они обосновывают тем, что ралли на рынке облигаций по параметрам превосходит экономические фундаментальные показатели.