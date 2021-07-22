Опрос показал, что россияне считают возможность работать удаленно важнее уровня зарплаты

Большинство россиян готовы пожертвовать высокой зарплатой ради удаленной работы, либо прибывания в офисе непродолжительное количество времени, свидетельствуют данные исследования центра «Зарплата.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Так, 44% опрошенных сообщили о желании работать удаленно либо бывать в офисе пару дней в неделю. Вторым по важности критерием выбора места работы является высока зарплата, которую выбрали 42% респондентов.

«В период пандемии, когда вопросы здоровья стали особенно актуальны, у россиян изменились критерии выбора работодателя», - рассказали в сервисе. Там дополнили, что ранее при выборе работы россияне ориентировались на высокий уровень дохода.

«Сегодня же на первый план вышла возможность взаимодействовать с минимальным количеством людей и работать удаленно либо в гибридном формате», - дополнили в центре.

Для 40% опрошенных важна стабильность компании, 31% респондентов отметил перспективу карьерного роста.

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) сообщил, что хотел бы работать под руководством лояльного начальства и в дружелюбном коллективе. Каждый пятый, выбирая вакансию, обращает внимание на месторасположение работы - ее удаленности от дома и транспортной доступности.

Что касается возрастных градаций, то здесь возможность работать удаленно является важнейшим фактором для граждан старше 34 лет. Для молодежи до 25 лет главным критерием остается высокая зарплата.

