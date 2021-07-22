Польше придется поубавить пыл в борьбе с российским газом

Энтони Блинкену и его подчиненным придется изрядно потрудиться, чтобы убедить восточноевропейских партнеров и, в первую очередь, Польшу с Украиной смириться с существованием газопровода «Северный поток 2». Польша, например, обещает продолжить борьбу против российско-немецкого проекта и после перемирия, заключенного между США и Германией. Варшаву не останавливает даже то, что при этом ей придется просить газ у России.

Польша, один из главных противников Северного потока 2, очень надеялась заменить российский газ норвежским при помощи альтернативного газопровода «Балтийская труба», который согласно планам должен связать ее с Норвегией уже в октябре 2022 года. Однако неприятный сюрприз Варшаве сделала казалось бы обязанная стоять на стороне Запада Дания. Отказ Копенгагена разрешать укладку труб в датских территориальных водах больно ударил по планам и надеждам поляков, но, похоже, по крайней мере, на словах и пока не повлиял на их решимость продолжить борьбу с ненавистным Северным потоком 2 даже несмотря на давление из-за океана и то, что зависимость от российского газа не исчезнет.

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Неприятным сюрпризом стало решение датского регулятора, Комитета по защите окружающей среды и безопасности продуктов питания Дании от 31 мая, аннулировать выданное ровно два года назад разрешение на строительство 210-километрового датского участка Балтийской трубы. Основание, по мнению экологов, более чем весомое – они боятся за судьбу летучих и обычных мышей, живущих на островах, рядом с которыми будет проложен газопровод.

Практически одновременно появившиеся новости из Вашингтона и Копенгагена, первая о решении Белого дома не вводить последний пакет санкций в отношении Северного потока 2 и вторая об аннулировании разрешения на строительство датского участка Балтийской трубы, позволят Москве не только наконец достроить газопровод по дну Балтийского моря, но и дадут ей дополнительные козыри на переговорах о новых контрактах на поставки газа и строительстве «энергетического моста», который свяжет Калининградскую область, где планируется строительство АЭС, с энергетической системой объединенной Европы.

Стоимость газопровода «Балтийская труба», который строят польская компания Gaz-System и датская фирма Energinet, оценивается в 1,6-2,1 млрд евро. Его планируемая пропускная способность составляет 10,2 млрд м³ газа в год. В Варшаве очень рассчитывали получить эти миллиарды кубометров до истечения срока действия долгосрочного контракта между польской государственной нефтегазовой компанией PGNiG и Газпромом. В начале 2018 года PGNiG подписала соглашение с Gaz-System и Energinet на поставки газа в 2022-37 гг. Стоимость контракта оценивается в 8,1 млрд злотых (1,8 млрд евро).

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Польше ежегодно требуется приблизительно 20 млрд м³ газа. Причем по мере перехода с угольных на газовые электростанции газовая составляющая в энергетическом балансе Варшавы будет, конечно, расти. В прошлом году PGNiG купила 9 млрд кубометров российского газа.

Государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности в министерстве экономики Польши Петр Наймски не один год заверял всех, что после 22-го года Польша перестанет нуждаться в российском газе. Однако после срыва Данией сроков ввода Балтийской трубы ситуация резко изменилась, и глава PGNiG Павел Маевский был вынужден заявить, что Польша готова и дальше покупать газ у России в случае приемлемой цены. Москва, кстати, по словам заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт Елены Бурмистровой, тоже не возражает против продолжения поставок российского газа в Польшу.

Задержка с вводом Балтийской трубы вызвала тревогу и за океаном, о чем недавно заявил заместитель госсекретаря Мэттью Бойз на вебинаре, организованном Atlantic Council.

Анна Микульска из Центра энергетических исследований при университете Райса считает, что «датскую» проблему не стоит преувеличивать и что она задержит окончание строительства газопровода всего лишь на три месяца и увеличит смету проекта приблизительно на 80 млн евро. Однако Мариан Кааг, вице-президент Energinet, отвечающий за новые проекты, полагает, что задержка будет продолжительнее и составит 7-8 месяцев.

В Оксфордском институте энергетических исследований считают, что любая задержка с вводом в строй Балтийской трубы приведет к проблемам с газом в Польше после 2022 года. Между прочим, аналитики института также предупреждают Варшаву не расслабляться, даже если проблема с разрешением Копенгагена на строительство разрешится каким-нибудь волшебным образом, потому что по Балтийской трубе Польша получит не больше 2 млрд кубометров газа в год, что никак не поможет обеспечить долгожданную энергетическую независимость от России.

Есть, конечно, альтернативный план – расширение терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце на северо-западе Польши, нынешняя пропускная способность которого составляет ок. 5 млрд м³ в год. Однако, по мнению Анны Микульской, гораздо привлекательнее для Варшавы заключение краткосрочных контрактов на поставки газа, в том числе и с Газпромом, потому что природный газ дешевле сжиженного.