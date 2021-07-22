Путин и Пашинян обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

Глава российского государства Владимир Путин провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Ранее сообщалось, что Пашинян заявил о готовности Азербайджана к новым военным провокациям в Нагорном Карабахе. При этом, Армения, по его словам готова к мирным переговорам.

«Мы готовы к возобновлению переговоров по Карабаху, однако Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и согласно информации, полученной из неофициальных источников, Баку намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе», – подчеркнул он.

По словам Пашиняна, об этих намерениях говорит обострение ситуации на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.

«Происходящие там инциденты не позволяют начать процесс делимитации и демаркации границы», – сказал он.

Кроме того, лидер Армении обвинил Баку в нарушении договоренностей, касающихся возвращения лиц, которых Ереван считает пленными. По его данным, Баку отказывается предоставить коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан

