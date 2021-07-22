Размер потребительского займа в России обновил максимум

Размер потребительского займа в России обновил рекорд. Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало данные более 4 тыс. организаций-кредиторов, средний кредитный чек составил 303,3 тыс. руб., что на 7,2% больше, чем это было в мае (283 тыс. руб.), и на 41,8% больше, чем годом ранее (214 тыс. руб.).

При этом отмечается, что при выдаче кредитов банки чаще всего прибегает к скоринговой системе. То есть, каждому потенциальному заемщику присваивается персональный кредитный рейтинг (ПКР), а требования к желающим взять более дорогие кредиты ужесточились. В частности, банки и МФО выдают займы свыше 500 тыс. руб. людям со средним ПКР 696 пунктов. Таким образом, показатель за последние 12 месяцев выросли на 5 пунктов, пишет газета «Известия».

Самый крупный средний кредит выдают в Москве – 580,2 тыс. руб. Далее следует Ямало-Ненецкий АО (533,3 тыс. руб.). Замыкает троку лидеров Подмосковье (465,5 тыс. руб.).

Напомним, в конце июня глава российского регулятора Эльвира Набиуллина предупредила об опасности перегрева в потребительском кредитовании в нашей стране. По её мнению, такая угроза вполне реальна, так как темпы роста в данном сегменте по итогам текущего могут достичь 20%.

«Да, опасность перегрева в потребительском кредитовании вполне реальна, – заявила Набиуллина. – В этом году рост может достичь 20%, а доходы граждан РФ восстанавливаются не так быстро».

При этом руководитель ЦБ отметила, что если не принимать специальных мер, то образуются социальные риски, а также риски финансовой стабильности.

