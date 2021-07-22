Россия впервые подала межгосударственную жалобу на Украину в ЕСПЧ

Россия впервые в истории подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года, сообщили журналистам 22 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», - говорится в сообщении ведомства.

В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод и требует признать нарушение норм Европейской конвенции обстрелы Донбасса после насильственной смены власти на Украине.

Документ касается событий, которые последовали «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года», сообщает Генпрокуратура.

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«Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний», - подчеркнули в Генпрокуратуре. Как итог, Москва требует прекратить совершение подобных актов со стороны Киева, а также провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в Европейский суд, отметили в Генпрокуратуре. В поданной ЕСПЧ жалобе Россия ссылается на практику других дел.

