Российский рубль занял предпоследнее место в «индексе бигмака»

Британский еженедельный журнал The Economist опубликовал новый «индекс бигмака».

В нём сравнивается цена гамбургера в разных странах мира, а на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость американского доллара. При этом исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково в разных странах. Как поясняют эксперты журнала, если цена разная, то значит курс местной валюты занижен или завышен, пишет РБК.

В последнем исследовании отмечается, что на территории России стоимость бургера составляет 169 руб. В США же он стоит 5,65 долл. Чтобы уравнять их стоимость, курс доллара должен составлять 29,91 руб.

Таким образом, разница между этим и фактическим обменным курсом в 74,53 руб. предполагает, что на рубль недооценен сразу почти на 60%. Тем самым, рубль в «индексе бигмака» занял предпоследнее место, оказавшись выше лишь ливанского фунта (70%).

При этом большинство мировых валют также занижены к доллару Завышенными же согласно этому индексу, только венесуэльский боливар (+47,7%), швейцарский франк (+24,7%), норвежская крона (+11,5%) и шведская крона (+9,6%).

Наша справка

Индекс бигмака – неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Основан на теории ППС, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Но здесь вместо корзины берётся один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s.

Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств. Такие исследования журнал «The Economist» проводит с 1986 года.

Бигмак используется экспертами журнала в качестве эталона, так как McDonald's представлен в большинстве стран мира, а сам бигмак содержит достаточное количество продовольственных компонентов, таких как сыр, овощи, мясо и хлеб. Это позволяет считать бургер универсальным слепком народного хозяйства.

При этом цена бургера в каждой стране зависит сразу от нескольких факторов. В частности, от стоимости сырья и рабочей силы, цены аренды, объёмов выпуска и некоторых других.

По мнению, экспертов журнала, данный способ позволяет выявить несоответствие стоимости валют у стран с похожим уровнем дохода. При этом слабая валюта даёт преимущество по издержкам и ценам на продукцию.