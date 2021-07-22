Курс доллара: рубль обновил в четверг двухнедельный максимум

Национальная валюта РФ укрепилась в ходе торгов в четверг. Доллар/рубль открыл торги на уровне 73.97 , а евро открыл торги на уровне 87.15 . К 16:59 американский доллар понизился и достиг уровня 73.77 рубля, в то время как евро понизился до 87.16 рубля. Индекс DXY при этом несколько ослаб (до 92.61 пункта).

«В начале утренней сессии рубль испытал небольшую просадку из-за умеренного снижения нефти, но вскоре она возобновила рост. На этом фоне российская валюта совершила рывок вверх, обновив двухнедельный максимум»,- комментирует динамику рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин

Как объясняет аналитик, мировые рынки продолжают развивать восходящее движение, в большинстве своем нивелировав провал понедельника. Нефтяные цены поначалу умеренно снижались в рамках коррекции сильного роста, произошедшего вчера. Однако утром нефть возобновила повышение, ускорившись в начале европейской сессии.