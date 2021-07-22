Точечные локдауны: больные выживут, а бизнес?

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства. Президент напомнил, что граждане очень тяжело переживают пандемию и отметил, что на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, лежит особая ответственность. Решением проблемы в дальнейшем должны стать введение точечных локдаунов и безусловная финансовая поддержка бизнеса, сообщил глава МЭР Максим Решетников, а Владимир Путин его поддержал.

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В частности, Решетников в ходе совещания согласился со словами Татьяны Голиковой о том, что ситуация с COVID-19 от региона к региону неоднородна. И может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жёстких ограничений, связанных с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок.

«И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили бы государственную поддержку», — подчеркнул он.

В связи с этим МЭР предлагает предусмотреть для таких случаев предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений.

В зависимости от ситуации на местах, это могут быть предприятия индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, а иногда — транспортные и предоставляющие бытовые услуги, отметил Решетников. Он также предложил приравнять к МСП социально ориентированные некоммерческие организации, которым государство активно помогало в прошлом году, так же, как и МСП.

По словам Решетникова, уже разработан порядок работы такой схемы. Регион на основе предписания главного санитарного врача принимает решение о введении ограничений в конкретном муниципалитете или группе муниципалитетов. Это решение фиксируется в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

По оценкам экспертов, двух недель ограничений, как правило, достаточно, чтобы стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Поэтому размер гранта предлагается рассчитывать исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до одного МРОТ на сотрудника.

Отвечать за предоставление грантов будет налоговая служба. Заявление можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или просто по почте. Такая практика была отработана в апреле-мае прошлого года, когда налоговая служба очень эффективно довела гранты до предприятий, подчеркнул глава МЭР. НФС проверит соответствие предпринимателей требованиям, которые установлены в законодательстве, сформирует реестр для перечисления средств и передаст его в Казначейство для выплаты. Грант будет зачисляться на счёт предпринимателя не позднее семи рабочих дней с момента подачи заявления.

Президент высказал полную поддержку этой инициативе и добавил, что для выполнения работы должна быть налажена тесная координация между правительством и регионами, с тем чтобы последние «не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно об этом правительство, не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки».

Сколько ни дай — всё будет мало

Минэкономразвития в своем предложении опирается на МРОТ, а это скромные 12 792 рубля, обращает внимание предприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. Да, признает она, закрывают предприятия обычно на пару недель, так как это время считается достаточным для того, чтобы снизить количество заболевших. Но что такое для закрытого бизнеса 6 с небольшим тысяч рублей на сотрудника? Для ресторана это 64 тысячи рублей за две недели. Это даже не компенсация стоимости испорченных продуктов и даже не одна неделя аренды помещения.

«Что это? Отчет о том, что поддержали? Если предприятие потратит эти деньги на выплаты сотрудникам, то помимо этих 6 396 оно заплатит в бюджет 30 или 15% страховых взносов, удержит НДФЛ. Что получит сотрудник? 5,5 тысяч рублей за 2 недели простоя. Почему не сделать прямые выплаты тем, кто нуждается в них, а не делать вид, что мы поддерживаем бизнес? Я понимаю, что и 60 тысяч рублей это тоже деньги, но давайте смотреть честно: это даже на СИЗы (средства индивидуальной защиты) не хватит. Закрыли бизнес на период локдауна? 70 или 80% зарплаты компенсируйте и не делайте вид, что помогаете бизнесу», — говорит эксперт.

Ситуация с короновирусом остается напряженной, при этом последний опыт мягкого локдауна, когда в Москве ввели covid-free зоны, показывает, с одной стороны, эффективность в снижении динамики распространения заболевания, а с другой — закономерное снижение оборотов бизнеса, комментирует ситуацию генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Однако, запас прочности в сегменте уже исчерпан, констатирует она. У МСП нет подушек безопасности, зато есть рекордные долги перед банками и государством (в предпандемийном 2019-м банки выдали кредитов МСБ на 7,8 трлн рублей; общая задолженность бизнеса по налогам, сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 трлн). За первое полугодие 2021 года закрылось, по сведениям Усковой, уже свыше 500 тысяч предприятий. И если в ситуацию не вмешаться, к концу года цифры будут закономерно больше. А вместе с умирающими МСП страну ждет и новая волна безработицы, и снижение темпов восстановления экономики, так как сектор держит на себе пятую часть всех трудящихся и генерирует примерно 20% ВВП.

Правительство прекрасно осознает, к чему могут привести новые волнения в секторе, поэтому и звучат предложения о мерах поддержки, считает эксперт. Но на деле щедрая рука федерального центра кажется не такой уж щедрой: несмотря на то что речь идет о безвозмездных субсидиях, их размер вызывает улыбку: МРОТ на сотрудника за месяц простоя и половина МРОТ за двухнедельные ограничения. А тот факт, что обращаться за поддержкой придется в ФНС, намекает: главная цель этого «аттракциона неслыханной щедрости» не столько помощь бизнесу в трудную минуту, сколько желание обелить штат с расчетом на то, что в погоне за субсидиями малый бизнес начнет оформлять в штат тех, кто ранее был трудоустроен неофициально.

Реальной же помощью для пострадавших отраслей могла бы стать новая программа отсрочки налоговых и страховых взносов, снижение или отказ от НДС в пострадавших отраслях, полагает Ускова. Такие шаги могли бы одновременно и занятость поддержать и предпринимателям жилось бы легче.

Никаких грантов. Только субсидии

Во-первых, в отношении выделяемых денег слово «грант» априори неприменимо, обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Гранты — это деньги на запуск бизнеса или проекта. Здесь больше подходит слово «субсидия». Субсидирование отраслей и компаний, которые в определенный момент закрываются из-за роста заболеваемости, — более чем логичная история.

Другой вопрос, будет ли государство компенсировать недополученную прибыль, а не просто перекрывать убытки, продолжает эксперт. К примеру, из-за QR-кодов общепиты лишились до 90% всей выручки за несколько недель. То есть,

предприятия работали, но себе в убыток, а арендодателей вопросы прибыльности арендаторов не особо волнуют. Так что субсидирование бизнеса, компенсация недополученной прибыли и убытков — правильный шаг к преодолению коронкакризиса: помимо вакцинации и QR-кодов нужно двигаться и в других направлениях.

«Лучше поздно, чем никогда, — говорит президент «Ромир», основатель MILE Group и доктор социологических наук Андрей Милехин. Государство точечно поддерживает наиболее уязвимые группы населения — это помогает стабилизировать ситуацию и выходить из кризиса. При введении жестких ограничений из-за коронавируса особенно тяжело страдает малый и средний бизнес. Без поддержки целые отрасли экономики рискуют не пережить локдауны, предприниматели будут разоряться, а люди — массово терять работу. Важно избежать такого сценария. Символично, что инициатором выступило Минэкономразвития, и именно в тот момент, когда экономике необходимо выходить из кризиса».