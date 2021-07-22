Трудовые мигранты: опасность и возможность в одном флаконе

Поправки в законодательство о мигрантах, внесенные МВД РФ в виде законопроекта «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», несут серьезные риски для российского общества, но могут быть выгодны бизнесу, использующему труд гастарбайтеров, считают правозащитники.
На пресс-конференции в медиа-центре РИА «Новости» в четверг глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и член СПЧ, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обратили внимание на то, что хотя защита прав мигрантов и является одной из задач правозащитников, на первом месте все же должны быть права граждан РФ.
Эти права, по мнению Фадеева, будут поставлены под угрозу, если поправки МВД примут силу закона, поскольку расширят возможности работодателей для найма нелегальной рабочей силы.
«Эти поправки противоречат основам миграционной политики до 2025 года и делают приток мигрантов в России неконтролируемым», — предупреждает глава СПЧ.
Противоречие, по его мнению, заключается в том, что разрешение мигрантам оставаться в России бессрочно и привозить сюда свои «расширенные семьи» не позволит решить задачу, которую президент Владимир Путин поставил в марте Задача эта, напомним, состоит в том, чтобы дети мигрантов могли адаптироваться в российские общество через обучение в школах, где они не будут составлять большинство.
«Это не ущемление прав мигрантов, а как раз наоборот», — подчеркнул Фадеев.
Главное, что тревожит правозащитников, это перспективы отношений гастарбайтеров (хотя этот термин вряд ли применим к иностранцам, поселившимся в стране навсегда) с работодателями. По данным СПЧ, сегодня в России около 2,5 миллиона иностранцев работает нелегально — то есть, не имея контрактов. И даже среди тех трудовых мигрантов, которые находятся в России легально, примерно треть пребывает с работодателями в неформальных трудовых отношениях.
МВД ранее предложило отменить для мигрантов разрешения на временное проживание, разрешить им привозить в Россию близких родственников и оставаться здесь бессрочно. Иностранцам, уже имеющим такое разрешение, предлагается дать возможность сменить цель пребывания, не выезжая при этом из России. То есть, проект закона упраздняет систему выдачи разрешений на временное проживание и предлагает вместо нее три режима: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание (свыше 90 дней в течение года) и бессрочное постоянное проживание — на него могут претендовать прожившие в РФ не менее года. Если законопроект будет принят, то новый порядок вступит в силу с 2024 года.
Фадеев соглашается, что у бизнеса есть прямая заинтересованность в сохранении и даже расширении такого положения дел, поскольку это снижает издержки предпринимателей. Однако, считает он, такой подход нарушает уже права граждан РФ, потому что перекрывает им возможность занять эти рабочие места — бизнесу невыгодно нанимать работников, за которых нужно будет нести полную ответственность, и которые намного более осведомлены о своих правах, чем нелегалы и «полулегалы».
Мигранты держат небо на каменных руках
То, что целые отрасли народного хозяйства России держатся на труде мигрантов — в том числе нелегальных, — ни для кого не секрет. Масштабы этой зависимости вскрыла пандемия коронавируса, из-за которой иностранцы были вынуждены массово вернуться в страны «исхода». Как ранее отмечал в разговоре с Expert.ru руководитель московской региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», предприниматель Сергей Дёмин, рассыпались целые строительные бригады, занимавшиеся постройкой, например, загородных домов. Сейчас в этом секторе вообще невозможно говорить, что кто-то кого-то заставляет работать сверхурочно — бригадирам бы найти тех, кто вообще готов работать. То же самое верно и для владельцев торговых точек.
Из этого видно, насколько потребность в «импортозамещении» рабочей силы способна привлечь россиян в те отрасли, которые они традиционно считаются непривлекательными. И это же показывает, как могут вырасти издержки бизнеса из-за исчезновения иностранного предложения труда.
Всё это дало Кириллу Кабанову основание заявить, что инициативы МВД пролоббированы крупными работодателями, поскольку эти предложения снижают барьеры для привлечения дешевой рабочей силы: отменяют требования к образованию, профессиональной подготовке, знания истории России и другие.
«Принятие таких поправок вызовет взрывной рост нагрузки на российские системы образования, здравоохранения, пенсионные фонды. А в свете ситуации в Афагнистане с возможным потоком беженцев оттуда, возникают реальные опасения, что мы не в состоянии будем переварить этот поток. Поправки вносят дисбаланс, они опасны — в том числе тем, что создают питательную почву для терроризма», — опасается глава НАК. Предлагаемые в законопроекте обязательства для иностранцев подписывать соглашение о лояльности, клятва соблюдения законов и непричинения ущерба стране и её гражданам никого не должны вводить в заблуждение: бумага, как известно, стерпит всё, напоминает Кабанов.
Он приводит в пример негативный опыт Европы и США, где слишком политкорректное отношение к мигрантам привело к образованию национальных анклавов и поставило некоторые страны на грань гражданской войны.
Помимо террористической угрозы и неподъемной нагрузки на социальные службы России, Кабанов указывает и на чисто экономические негативные последствия послаблений для приезжих.
«Если приедет пять миллионов мигрантов и членов их семей, то в случае выполнения всех официальных требований по легализации работников это обойдется бизнесу в 6 миллиардов рублей. Соответственно, бизнес переложит свои затраты на конечную цену товаров и услуг», — предупреждает Кабанов.
Ни за какие деньги
Примирить опасения правозащитников и экономический интерес импортеров рабочей силы непросто: добавив с одного конца мы неизбежно отберем что-то с другого, говорит директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских.
«С одной стороны, правозащитники правы: вывод трудовых мигрантов из тени вызовет рост издержек у работодателей и, как следствие, рост цен на конечный продукт — то же самое жилье. Но это всё теории, известные давно. На практике же мы видим, что в условиях, когда рынок иностранной рабочей силы почти сошел на нет, частные компании готовы платить работникам неслыханные в иные времена деньги. То есть издержки вырастают в любом случае, хоть с легализацией мигрантов, хоть без нее», — указывает она.
За минувший год «мигрантоёмкие» отрасли из рынка работодателя, каковыми они были до пандемии, превратились в рынок соискателя. Например, в строительном секторе Москвы и Санкт-Петербурга — главных потребителях труда приезжих молодых мужчин — рост предлагаемых зарплат составил в 2021 году до 80 процентов в сравнении с последним допандемийным, достигнув неплохих даже по столичным меркам 70—100 тысяч рублей для плиточников, монтажников, арматурщиков, сварщиков, стропальщиков.
Но даже на такие зарплаты компании не могут найти работников, потому что дело здесь не в экономике, а в демографии, продолжает Чудиновских.
«Сколько бы правозащитники ни говорили о том, что низкие зарплаты в тех или иных отраслях отпугивают граждан России, мы видим, что это отнюдь не является основной причиной нехватки рабочих рук. По всей стране число людей, которые здесь родились, которые ищут работу и готовы всё бросить и уехать в Москву или Питер, меньше, чем требуется на стройках двух столиц! То есть, обвинять бизнес в лоббизме поправок, облегчающих найм мигрантов, неправильно фактологически. В России просто математически нет такого количества рабочих рук, чтобы заполнить все вакансии без привлечения иностранных работников», — констатирует экономист.
Отвори поскорее калитку
Предлагаемый МВД законопроект будет, конечно, полезен российскому бизнесу, однако это ни в коем случае не означает, что предприниматели имеют в его разработке какой-то своекорыстный интерес, утверждает гендиректор Межгосударственного миграционного центра при РСПП Сергей Ткачук.
«Идеальным вариантом было бы откатить миграционное законодательство к тому, которое существовало до 2003 года, когда обязанности работодателя и иностранного работника были прописаны очень четко и минималистично, — считает он. — С тех пор это законодательство обросло таким безумным количеством поправок, что даже не все юристы с ходу могут понять, что предприниматель может делать, чего не может, и где он налетит на штрафы».
Поэтому бизнес не может не приветствовать любое упрощение миграционного законодательства — предприниматели всегда предпочитают работать в легальном правовом поле, настаивает Ткачук.
«Уважаемые правозащитники явно не понимают, что работодателю и проще, и дешевле платить за своего работника НДФЛ и прочие причитающиеся отчисления, чем прятаться от контрольно-проверяющих органов с риском нарваться на штрафы от 800 тысяч до миллиона рублей за каждого нелегала, — упрекает он членов СПЧ в непонимании интересов делового сообщества. — Даже странно видеть, как государство сделало шаг навстречу интересам бизнеса, а правозащитники тут же подвергли это решение критике».
Проблемы на российском рынке труда и до пандемии, и теперь вызваны вовсе не групповым эгоизмом предпринимателей, в котором их подозревают, а объективной нехваткой рабочей силы, соглашается Ткачук с Ольгой Чудиновских. Он приводит тот же самый пример со строительной отраслью, компании которой уже подтянули зарплаты до среднего для своих регионов уровня, но очереди на трудоустройство к ним по-прежнему не выстраиваются.
В чем Ткачук полностью согласен в Фадеевым и Кабановым, так это в том, что формирование мигрантских анклавов несет угрозу не только экономическому, но и социальному благополучию россиян. С его точки зрения, эту проблему следует решать не полицейскими методами, а восстановлением существовавшей в начале 2000-х годов системы распределения трудовых мигрантов, когда гастарбайтер приезжал в Россию к конкретной приглашающей компании, а не как сейчас, «на деревню дедушке». Это в значительной степени усложняло для приезжих возможность «сбиваться в кучу» и формировать территориальные землячества, порождающие те самые анклавы, о которых в четверг говорили члены СПЧ.