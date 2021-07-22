Трудовые мигранты: опасность и возможность в одном флаконе

Поправки в законодательство о мигрантах, внесенные МВД РФ в виде законопроекта «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», несут серьезные риски для российского общества, но могут быть выгодны бизнесу, использующему труд гастарбайтеров, считают правозащитники.

На пресс-конференции в медиа-центре РИА «Новости» в четверг глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и член СПЧ, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов обратили внимание на то, что хотя защита прав мигрантов и является одной из задач правозащитников, на первом месте все же должны быть права граждан РФ.

Эти права, по мнению Фадеева, будут поставлены под угрозу, если поправки МВД примут силу закона, поскольку расширят возможности работодателей для найма нелегальной рабочей силы.

«Эти поправки противоречат основам миграционной политики до 2025 года и делают приток мигрантов в России неконтролируемым», — предупреждает глава СПЧ.

Противоречие, по его мнению, заключается в том, что разрешение мигрантам оставаться в России бессрочно и привозить сюда свои «расширенные семьи» не позволит решить задачу, которую президент Владимир Путин поставил в марте Задача эта, напомним, состоит в том, чтобы дети мигрантов могли адаптироваться в российские общество через обучение в школах, где они не будут составлять большинство.

«Это не ущемление прав мигрантов, а как раз наоборот», — подчеркнул Фадеев.

Главное, что тревожит правозащитников, это перспективы отношений гастарбайтеров (хотя этот термин вряд ли применим к иностранцам, поселившимся в стране навсегда) с работодателями. По данным СПЧ, сегодня в России около 2,5 миллиона иностранцев работает нелегально — то есть, не имея контрактов. И даже среди тех трудовых мигрантов, которые находятся в России легально, примерно треть пребывает с работодателями в неформальных трудовых отношениях.