В «Газпроме» ответили на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года

В «Газпроме» готовы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава совета директоров компании Алексей Миллер. При этом он подчеркнул, что в случае необходимости, России даже может увеличить поставки.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, – подчеркнул он. – Для объёмов новых закупок российского «голубого топлива» по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств компания готова увеличить объёмы транзита».

Кроме того, глава «Газпрома» отметил, что компания считает участие ФРГ в обсуждении этой темы полностью обоснованным.

Ранее сообщалось, что глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил соглашение между ФРГ и США по проекту «Северный поток – 2». По словам представителя Кремля, в документе есть пункты, которые Москва готова приветствовать, но некоторые положения вызывают недоумение. В частности, это обвинения России во «вредоносных действиях».

Напомним, накануне стало известно, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по гарантиям для Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2». По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Германия взяла на себя обязательства добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после окончания действующего транзитного договора, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

Также Берлин пообещал ввести санкции против Москвы, если Россия будет «использовать энергоресурсы для давления на другие страны». Кроме того, по словам Нуланд, США и ФРГ обязались помочь Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на что будет выделена финансовая поддержка.