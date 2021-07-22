В июне в России отмечен рекордный размер ипотеки

В июне текущего года ипотека в Москве и области возросла на 6%, составив 6,5 млн руб. Показатель стал рекордным для Московского региона, сообщает РБК, ссылаясь на бюро кредитных историй «Эквифакс». Уточняется, что рекорд был установлен в последний месяц действия программы льготной ипотеки по старым условиям.

В регионах за июнь размер ипотеки вырос на 400 тыс. руб – с 6,1 млн. В конце прошлого года ипотеку можно было получить в размере 5,8 млн руб. Средний размер ипотеки в целом по России вырос за месяц на 180 тыс. – до 3,44 млн руб.

Рост среднего ипотечного займа зафиксирован и в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), где отметили, что в июне ипотека впервые превысила 3 млн руб. по стране. Наибольший рост показателя отмечен в Москве и Санкт-Петербурге, в этих мегаполисах показатель вырос на 4 и 3% соответственно, до 6,15 млн и 4,3 млн руб.

Рекордный чек по ипотеке в среднем по стране отметили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Здесь сообщили изданию, что в общей сложности по России данный показатель вырос с начала года на 16,2% и составил 3,25 млн руб., в Москве - на 23,9% — до 7,10 млн руб., в Московской области – на 15,1% до 5,12 млн руб.

Начиная с 1 июля текущего года в стране изменились условия программы льготной ипотеки на новостройки, - ставки выросли с 6,5% до 7%, лимит по размеру кредита составляет 3 млн руб.

