В Кремле прокомментировали сделку США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил соглашение между ФРГ и США по проекту «Северный поток – 2».

По словам представителя Кремля, в документе есть пункты, которые Москва готова приветствовать, но некоторые положения вызывают недоумение. В частности, это обвинения России во «вредоносных действиях», предаёт РИА Новости.

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой, – подчеркнул Песков. – Ни на Украине, ни за её пределами никакой агрессии России никогда не было и нет. Никакими вредоносными действиями мы не занималась и не занимается. Это мы никак не можем одобрить».

Коме того, пресс-секретарь президента России отметил, что Москва всегда была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности.

«Хочу напомнить, что наш лидер Владимир Путин неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления», – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль готов обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года.

«Здесь, конечно, никак не упоминается Россия. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это — «без меня меня женили», иначе не скажешь», — резюмировал Песков.

Напомним, накануне стало известно, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по гарантиям для Украины после начала работы газопровода «Северный поток – 2». По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Германия взяла на себя обязательства добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после окончания действующего транзитного договора, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

Также Берлин пообещал ввести санкции против Москвы, если Россия будет «использовать энергоресурсы для давления на другие страны». Кроме того, по словам Нуланд, США и ФРГ обязались помочь Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на что будет выделена финансовая поддержка.

