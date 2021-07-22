В Кремле прокомментировали статью про занижение данных по переболевшим COVID

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал статью про занижение данных в России по коронавирусным больным «компиляцией непонятно чего», отметив, что материалы не отображают никакой реальности.

«Я, к сожалению, не знаю, что такое "Холод". Но "Медузу» (признана в РФ иноагентом) я читал... Это какая-то компиляция просто непонятно чего, вот это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реальность», - заявил Песков в ответ на вопрос журналиста, если все данные по переболевшим в России открыты, то откуда берутся подобного рода публикации.

Также от представителей прессы прозвучала реплика, что данные по заболеваемости коронавирусом в других странах более полные и доступные, тогда как в России мы можем получать информацию о заболевших только из заявлений чиновников, на что Песков заявил, что у нас в стране тоже существует «целый набор информации, которая публикуется ежедневно». Чиновник посоветовал обращаться за информацией по дополнительным параметрам по коронавирусу в Минздрав и в оперштаб. Кабмин полностью владеет информацией по заболеваемости коронавирусом, а в стране приянты все меры по борьбе с инфекцией, добавил чиновник.

